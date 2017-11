Chayanne se defiende de las colaboraciones con artistas de reguetón

BANG Showbiz

Son muchos los artistas que han decidido colaborar con artistas reguetoneros. Gilberto Santa Rosa, Shakira, Carlos Vives y Luis Fonsi son algunos de los cantantes que han decidido incorporar ritmos urbanos en sus canciones, sin que eso signifique que dejen de lado los ritmos con que se dieron a conocer. Recientemente Chayanne probó suerte con el reguetón con los "Choka choka" y "Qué me has hecho", en los que une su voz a Ozuna y Wisin, algo que no gustó del todo a sus fans.

Por eso, ante las críticas el puertorriqueño aclara que los nuevos ritmos no corresponden a una estudiada estrategia de marketing y que, en todo caso, el contenido de sus temas y su vena romántica no han cambiado.

"Aún sigo casado con mi estilo, con mis letras románticas y con todo lo que he estado haciendo desde hace mucho tiempo. Al final me animé a hacer la colaboración que tanto tiempo llevaban pidiéndome. Desde que Yandel me acompañó en 'Humanos a Marte', me conquistó la música urbana", explica el artista en una entrevista al portal especializado Billboard.

En el caso de "Choka choca", la idea de contar con la participación del veterano cantante surgió del propio Osuna y no de Chayanne, pese a lo cual este recibió la sugerencia con los brazos abiertos.



"Fue algo muy espontáneo. Osuna fue el que nos envió la canción para ver si estábamos interesados en hacer una colaboración. Me encantó la idea, porque se trató de algo que surgió de manera muy orgánica, sin forzarlos o hacer por popularidad. Así es como surgió".

También siguiendo el curso de acción que impera actualmente en la industria discográfica, Chayanne decidió apostar por publicar distintos sencillos por separado en lugar de lanzarlos como adelanto de un nuevo álbum, aunque ello no implica que no vaya a hacerlo en un futuro cercano.

"Cada nueva canción es como si estuvieras haciendo un disco completo. Tienes que ser muy selectivo y elegir una con la que te identifiques por la gente será capaz de sentir si lo haces o no. Así que ahora mismo estoy escuchando baladas y canciones románticas que canto, y cuando llegue el momento seguiremos adelante con el proceso de hacer el álbum, que espero que esté acabado el año que viene", comenta.