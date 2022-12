Chelo Ramírez y su huella “Imborrable” en la música regional

Este nuevo sencillo cuenta la historia de un amor que terminó, pero que ha dejado recuerdos imborrables. Foto: Cortesía

“Imborrable”, una canción con una letra nostálgica, es compuesto por el propio Chelo junto a Miky la Sensa (ganador de varios Latin Grammy) y Genery, hecha en un campamento, como ha sido costumbre con sus últimos sencillos. Producido en México por Fer De Santiago, legendario arreglista y productor musical de mariachi que ha estado detrás de grandes clásicos de artistas de la talla de Alejandro Fernández y Pepe Aguilar.

Este nuevo sencillo es la historia de un amor que terminó, pero que ha dejado recuerdos imborrables que la hacen extrañar y que por esas casualidades de la vida y de las redes sociales vuelve a encontrarla, no importa si esta sola o con alguien, lo único que se quiere es volver a verla y revivir esos recuerdos. La gran interpretación del colombiano lo convierte en un tema apasionado que seguro pondrá a bailar al público gracias a su fusión con instrumentos regionales.

El vídeo se grabó en Medellín bajo la dirección y producción de El Filme y Punto 8, este es clip fue grabado muy al estilo de Chelo quien nos muestra su imagen fresca y juvenil pero en la que se conserva el sonido, la musicalidad e imagen del mariachi.

En los próximos días Chelo viajará a México donde se reunirá con varios compositores y artistas para hacer nueva música, estará con Sandra Echavarría y Horacio Palencia, también compartirá con Navales compositor colombiano radicado en el país azteca y que ha hecho grandes canciones del regional mexicano. Chelo estará preparando toda la música que nos presentará en el 2023.

La carrera de Chelo Ramírez ha crecido de manera constante, al momento registra más de seis millones de visualizaciones en su canal de youtube y sus redes sociales suman miles de seguidores que gozan con los reels, stories y fotos que el intérprete comparte y en los que plasma todo su carisma. El artista colombiano sigue sobrepasando las fronteras y posicionándose en mercados latinos como: Ecuador, Paraguay , Bolivia, en donde suena con fuerza en las emisoras de estos países ocupando los primeros lugares, y a donde muy pronto estará llevando todas su música, para conquistar al publico con su talento interpretativo y estilo.

Chelo Ramírez es un joven cantautor colombiano del género regional mexicano, ¿porqué se interesó en hacer esta música?

La verdad me interesé por esta música por su musicalidad (valga la redundancia), por cómo se escucha, por los mensajes que tiene, me encanta la música bien compuesta, la música bien ejecutada y definitivamente el mariachi tiene esto, a parte de esto mi ídolo de toda la vida ha sido Luis Miguel sobretodo sus discos en los que interpreta mariachi obviamente sin desmeritar el trabajo de todos los grandes exponentes del mariachi. Por esta razón me incline por este género realmente.

En su imagen nos muestra un estilo más urbano, ¿Porqué esta contradicción con su género?

Realmente no lo veo como una contradicción, yo siento que los géneros no tienen uniforme, hay que respetar musicalmente lo que se se hace, esas raíces tan bonitas y aportar lo que sabemos hacer, Colombia se ha vuelto exponente de muchos géneros que no nacieron aquí incluyendo este, y más que una contradicción lo veo como una identidad porque nosotros aquí en Colombia sabemos que no nos vestimos de esa manera, no todos nos criamos con sombreros y menos de los que solemos ver en los videos y en las personas que ejecutan ese género, entonces es más una identidad. Me gustan también los sombreros, entonces el día que pueda o tenga la oportunidad lo usaré, también para montar a caballo pero en general quiero que se muestre la identidad de como somos de lo que vemos y y eso somos nosotros no quise disfrazarme para poder ejecutar el género y hacerlo bien.

Desde muy pequeño se interesó por la música y se convirtió en multinstrumentista, ¿Cuáles son esos instrumentos que aprendió a tocar?

Sí, desde muy niño estuve inclinado por la música, de niño obviamente uno comienza haciendo iniciación musical con la flauta dulce, posterior a eso me incline muchísimo por la trompeta, luego toque saxofón, luego percusión latina y me hice profesional en el acordeón que es el instrumento de mi dominio y con el que ejecuté el genero vallenato por muchísimos años y ahora como cantautor me desempeño en este género regional tan hermoso.

El acordeón es uno de esos instrumentos que ejecuta muy bien, ¿porqué el interés por este instrumento?

El género vallenato es un género que también tiene ese contenido musical que hablaba anteriormente, lleno de mucha musicalidad y de mensajes hermosos en sus letras y de historias muy bien contadas, por eso también me gusta muchísimo y me parecen hermanos esos dos géneros. Me dedicaba a tocar acordeón realmente porque bueno mi familia por parte de mamá es de Urabá y creo que de ahí viene ese gusto tan lindo por este género que es el vallenato, por eso me incline tanto por este instrumento.

Háblenos de su participación en el Festival Francisco el Hombre, donde recibió el premio Mejor Acordeonero Antioqueño

Entre el 2020 y el 2021 tuve la oportunidad de participar en el festival Francisco el hombre donde quede como mejor acordeonista de Antioquia, gané el primer lugar. Fuimos a competir a Riohacha a nivel nacional donde quedamos de cuartos, era la primera vez que un grupo de Medellín radicado en Medellín lograba estos objetivos, esta fue una muy linda experiencia, algo que recuerdo con muy bonito sentimiento.

Todos sus temas los ha creado en campamentos con ha sido este proceso como cantautor

No todos los temas se han creado en campamentos, hay unos que he hecho solo como autor como: Suerte, Hoy Me Arrepiento, No era Legal, con la ayuda del productor de ese momento obviamente, de resto si he tenido la oportunidad de compartir con grandes amigos de de la música como: Miky la Sensa y Genery, entre varios amigos que han hecho parte de mi equipo de trabajo para producir y generar música y de ahí se desprendió también varios canciones. Hasta ahora he tenido la oportunidad de participar en todas mis canciones como productor y como autor lo cual me llena de satisfacción, aunque nunca me niego la oportunidad de escuchar autores diferentes, compositores diferentes porque tengo muy claro que la música tiene un espectro gigante y no me niego la oportunidad de conocer otros conceptos.

Su nuevo sencillo es Imborrable, háblenos de este sencillo y del éxito que ha tenido logrando ya casi 2 millones de views en su canal de youtube

Imborrable es una canción que musicalmente relata la raíz del mariachi, dónde tuve oportunidad de trabajar con uno de los más grandes productores del género en México, el Maestro Fer de Santiago, esa canción en cuanto su letra también tiene una historia muy hermosa que contar, habla de ese amor o de esa persona o esas personas que dejan una huella en nuestras vidas para bien o para mal pero son personas que no olvidamos, todos tenemos alguna persona que nos marca la vida, Imborrable se trata precisamente de esa persona, me siento muy contento de haberla podido lograr porque es música que muchos no se atreven hacer porque entrecomillas no es tan comercial, pero esta es música hermosa que sé que trasciende al final y es mi estilo, realmente disfruto muchísimo hacer esto porque es algo más arraigado a lo que realmente quiero lograr.

Ha trabajado con el reconocido compositor mexicano Horacio Palencia, viene un nuevo tema producido por él y en compañía de la cantante y actriz mexicana Sandra Echevarría, qué nos puede contar de esto.

Sí con el maestro Horacio Palencia ya tuve la oportunidad de trabajar en Imborrable y en la versión de banda de Beber, ha sido una muy bonita relación, para el próximo año vamos a poder esperar algo muy bonito entre el maestro Horacio Palencia, la hermosa Sandra Echeverría y Chelo Ramírez, un trabajo que vamos a lograr en conjunto y sé que tiene una expectativa hermosa porque son tres estilos bien diferentes que se van a lograr digamos complementar dentro de lo que vamos a lograr hacer para mostrarles, estoy muy ansioso por eso y es una oportunidad enorme, sabemos la clase de compositor que es Horacio siete veces mejor compositor latino del año casi que consecutivamente, entonces es un aprendizaje hermoso y tuve la oportunidad de componer con él las canciones que estoy trabajando. En Diciembre también vamos a trabajar juntos y yo me siento muy feliz que una persona como él se fije en el talento de nosotros los colombianos para hacer su música.

Se dio un encuentro muy cercano con Alejandro Fernández, ¿que podemos esperar de este acercamiento?

Con el maestro Alejandro tuve oportunidad de compartir aquí en Colombia en uno de sus shows, pude gracias a Dios entender muchísimo más de lo que se trata una producción a gran escala para hacer un show, es algo increíble el maestro hace parte de mi disquera y espero que pronto se pueda ver algo más que una amistad que pueda haber algo musicalmente obviamente hablando, quizás una colaboración o muchísimas cosas que se que se pueden realizar, cantar un tema de mi autoría o cualquier unión, para mí es un honor la verdad. Es muy bonito poder conocer ese tipo de personajes y más cuando son exponentes del género al cual me dedico, agradezco mucho la oportunidad.

Con que artista le gustaría compartir escenario o grabar un tema

Hay muchísimos artistas con los que quisiera hacer cosas no sólo uno, pues obviamente incluyó a Alejandro Fernández, Christian Nodal, Grupo Firme y ya por fuera del género me encantaría obviamente hacer cosas con: Maluma, con J Balvin o porque no trabajar en otro tipo de géneros más anglo como: Bruno Mars o salsa Marc Anthony. Tengo muchos artistas con los que me gustaría llegar a ser alguna colaboración alguna vez , quizás con Camilo que también es de Colombia, bueno muchos muchos, realmente mis sueños son ilimitados.

Que proyectos vienen para Chelo Ramírez

Gracias a Dios he podido contar con un equipo de trabajo muy ordenado que tiene muy claro la proyección de este proyecto, este año vamos a cerrar con con último lanzamiento llamado No Vuelvas junto a Lela una talentosa artista radicada en Miami, logramos una canción muy bonita también en mariachi. Para el próximo año, ya tenemos planeado todo en el siguiente álbum, en la ejecución como les contaba con la sorpresa del maestro Horacio Palencia y lo que se viene con Sandra Echeverría, realmente hay mucha proyección a seguir trabajando obviamente fuera del tema de shows que ya se están ejecutando gracias a Dios y estoy muy contento aquí lo que sigue es seguir trabajando para lograr todos los objetivos que tenemos.