Christian Nodal presenta “Aquí abajo”

La canción hace parte de su más reciente trabajo discográfico titulado: “Ayayay”.

A finales de mayo, Christian Nodal – uno de los latinos más jóvenes en ganar un Latin Grammy, tres Billboard Latin Music Awards y el premio al artista del año en el Premio Lo Nuestro de 2019 – lanzó su álbum Ayayay. (Lea: Sebastián Yatra y Christian Nodal sufren por amor en “Esta noche”)

Con el objetivo de entretener y llevar una nueva propuesta a sus seguidores, el mexicano dividió el trabajo en dos partes. La primera parte contiene temas como Ayayay, Se me olvidó, Amor tóxico, Mi chula, No es justo x Él, Ojalá fuera cierto y Anoche me enamoré. Hoy, después de tres meses, Nodal estrenó Aquí abajo, el primer adelanto de la segunda parte de su disco.

“Aquí abajo es el título de una canción de desamor y que, como ya nos tiene acostumbrados el cantautor del momento, narra una historia donde sufre y llora al interpretar la pérdida de la persona amada”, indicó Universal Music en un comunicado.

El tema, que es de su autoría en combinación con Edgar Barrera y René Humberto Lau Ibarra, está disponible en todas las plataformas digitales. (Puede escuchar: “Pa’ olvidarme de ella”, la canción de Piso 21 junto a Christian Nodal)

Nodal, quien fue nominado en dos categorías a los Premios Juventud que se celebrarán el próximo 13 de agosto, está participando como coach en el programa de la Cadena Azteca Uno de México.

Una de las claves del éxito de Christian Nodal es cómo ha logrado contar historias de amor modernas con una base tan ancestral como el mariachi.