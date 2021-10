Cimafunk lanza su nuevo álbum, “El Alimento”

Este álbum que contiene 13 canciones, fue producido por Jack Splash, productor ganador de múltiple Premios Grammy (Kendrick Lamar, Alicia Keys, John Legend, Goodie Mob, Valerie June, Tank & the Bangas), quien califica el resultado de “El Alimento” como “intrépido”, y subraya que el enfoque que él y Cimafunk han dado a la música “rompe con muchos límites musicales”.

“El Alimento” es el segundo y monumental álbum de Cimafunk, el estudiante de medicina cubano convertido en estrella del funk latino, que aterrizó en la escena musical con su álbum debut “Terapia” en 2017 y un eléctrico espectáculo en vivo que ha cautivado a multitudes de diferentes latitudes.

Este álbum que contiene 13 canciones, fue producido por Jack Splash, productor ganador de múltiple Premios Grammy (Kendrick Lamar, Alicia Keys, John Legend, Goodie Mob, Valerie June, Tank & the Bangas), quien califica el resultado de “El Alimento” como “intrépido”, y subraya que el enfoque que él y Cimafunk han dado a la música “rompe con muchos límites musicales”.

“Cimafunk y yo estamos profundamente dedicados al funk, pero también nos gusta mucho el afrobeat, el soul clásico, el hip hop, el dancehall y, por supuesto, los diferentes e increíbles estilos de la música tradicional cubana. Nuestro principal objetivo, al iniciar este proyecto, era mezclar todo lo que nos gustaba en una nueva versión futurista de lo que podría ser la música afrocubana. Sin reglas, sin límites... sólo mucho amor, funk y diversión”, dice Splash.

(Le recomendamos: Manuel Turizo lanza su nueva canción y video musical “En una noche te olvido”)

Las canciones de este álbum que contienen dinamismo sonoro, combinan con destreza los sonidos y ritmos afrocubanos junto a ritmos globales como el funk, el hip hop y el soul, dando como resultado una celebración progresiva del poder de la música afrodescendiente que buscan eclipsar fronteras y entrelazar culturas. Escrito y grabado a lo largo del último año, este disco ha servido de alimento para el alma y se considera una motivación para perseverar durante de la pandemia, ya que Cimafunk pasó incontables horas estudiando décadas de influencias musicales para ayudar a entender quién es él musical y culturalmente, y por lo tanto, hacia dónde quería que lo llevara “El Alimento”.

Te Quema la Bemba

Como menciona el precursor del funk, George Clinton (Parliament-Funkadelic), que canta junto a Cimafunk en el tema de apertura, “Funk Aspirin”: “Cimafunk lo traslada al pasado, manteniéndolo a su vez en el presente. Es como lo que hacemos nosotros, siempre reinventando el funk para mantenerlo fresco.”

Chucho Valdés, icono del jazz afrocubano y pionero del funk en los años 70, se une a Cimafunk en el sencillo “Salvaje” y atribuye al artista la creación de un nuevo movimiento. “Lo que ha hecho Cima es unir dos tendencias, la afrocubana y la afroamericana, convirtiendo esto en una nueva escuela que hasta ahora no había oído hacer.”

La alegre canción de fiesta “La Noche”, en la que participan el rapero de dancehall Stylo G y la banda colombiana de afro-funk ChocQuibTown, celebra la herencia africana y la unidad, que sobrepasa fronteras, de las culturas negras. El cantante de ChocQuibTown, Goyo, grita “¡Poder afrolatino!” al finalizar el tema.

(Le puede interesar: De J Balvin y Residente, a Liam y Noel Gallagher: algunas rivalidades de la música)

Lupe Fiasco, el rapero ganador de premios Grammy y conocido como uno de los mejores letristas de todos los tiempos, estaba muy entusiasmado por formar parte del impulso de Cimafunk de mezclar estilos y culturas, dejando caer 8 barras en Rómpelo. “Grabar y filmar con Cimafuk fue un asombroso intercambio cultural. Él es un artista brillante. ¡Estoy feliz de ser parte del Funk!”

Este diverso y dinámico disco, incluye colaboraciones con “El Padrino del Funk” George Clinton, las estrellas del hip hop estadounidense como: Lupe Fiasco y CeeLo Green; el cantante de dancehall jamaicano, Stylo G y el grupo de hip hop afrocolombiano ChocQuibTown; así como también con los músicos cubanos Chucho Valdés, icono del jazz afrocubano y pionero del funk de los ´70, Los Papines, un grupo de rumba cubano cuya carrera abarca seis décadas, y el rapero y reggaetonero afrocubano El Micha.

“Me siento muy agradecido por tener tantos pioneros y leyendas en mi álbum, y una representación tan fuerte de la cultura afrodescendiente en las letras y los sonidos”, añade Cimafunk. “Crecí escuchándolos, estudiando su música, y ahora estoy presentando este nuevo álbum junto a ellos.”

“Quisiera reconocer al increíble grupo de artistas que son parte de este álbum. Jack Splash, el productor, comenzó siendo mi colega y acabó convirtiéndose en un hermano. George Clinton, que no sólo grabó una canción conmigo, sino que pasó horas y horas hablando de música y de la vida en general. Chucho, que ha sido un ídolo y una luz guía desde el principio, siempre ha respondido a mis llamados y me ha dado mucho apoyo. CeeLo Green y Lupe Fiasco, dos estrellas, leyendas vivas que han bendecido este álbum con sus increíbles habilidades. ChocQuibTown, que han representado a los afro-latinos desde el principio y han sido pioneros en el espacio del hip-hop latino, ¡ustedes son familia! Stylo G, que nos dió una dosis de ese sabor jamaicano. Y mi hermano Micha, posiblemente el mejor flow que sale de Cuba y con una capacidad extraordinaria para la improvisación. Y, por último, pero no menos importante, el talento de las cuerdas de Lester Snell, presentándonos ese soul de Memphis en “Salvaje” con Chucho.