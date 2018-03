Coldplay y Ed Sheeran interpretarán los éxitos de Elton John en un nuevo disco

EFE

"Revamp" saldrá a la venta el próximo 6 de abril. En el álbum también participarán P!nk, Florence + The Machine, Mary J Blige, Miley Cyrus, Queens of the Stone Age, Lady Gaga, Alessia Cara, The Killers, Mumford & Sons, Sam Smith, Q-Tip y Demi Lovato.