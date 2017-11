Colombia está del lado correcto de la historia: Juanes

¨Redacción Música

El cantante colombiano Juanes, que hace una semana ganó dos premios Grammy Latino, con los que ya completa 23 galardones, presentó hoy el concierto que dará el 17 de diciembre en Madrid (España) con su más reciente álbum, Mis planes son amarte, del que aseguró que "va a ser una fiesta tremenda".

"La música siempre ha sido el reflejo de la realidad, de todo lo que siento, de lo bueno y de lo malo, me tomo la música muy en serio. Es una religión para mí, pero también me gusta divertirme con las canciones", señaló en la sede de la embajada de Colombia en ese país.



En su concierto de Madrid, que contará con invitados como Pablo Lopez, Pablo Carrasco y Bebe, Juanes hará un recorrido por todos sus álbumes, incluyendo las nuevas canciones de Mis planes son amarte, un disco "visual" que lanzó junto a una película, a manera de videoclip, indicó.

"Me encanta venir a España, amo a este país", apuntó Juanes, para quien "Colombia es el principio y el fin" de su música, y que se siente muy orgulloso de ser colombiano".

Por eso, toma géneros como la guasca, típica de su región, Antioquia, la cumbia, el porro o el mapalé y los reinterpreta en sus canciones.

Sin embargo, aún se topa con el "estigma" de ser colombiano: "es difícil, un día vas por la calle y ves una valla gigante de 'Narcos'. Ese es el pasado, Colombia es mucho más que eso. Creo que la cultura y la música ha hecho que la gente vea más a la Colombia actual. Artistas como J Balvin, Bomba Estéreo, Shakira y Vives llevan el nombre del país en alto".

El artista, que actualmente participa como "coach" en la edición española del programa televisivo "La Voz", señaló que esta experiencia le ha "sorprendido" mucho.

"Me habían invitado varias veces a participar, pero no estaba convencido. Finalmente estuve en diciembre como invitado y me encantó el 'show' y el nivel de los concursantes, así que decidí aceptar y ha sido una experiencia increíble. Al principio les dices qué hacer a los concursantes, pero al final estás aprendiendo muchos de todos ellos", detalló.

Juanes se ha mostrado "optimista" respecto al futuro de su país, que el año pasado firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

"Pase lo que pase Colombia está del lado correcto de la historia; creo que la cultura tiene un papel súper importante en la construcción de la paz en cualquier sociedad, el arte es un canal en el que todos nos podemos comunicar", apostilló.