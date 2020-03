"Colores" de J Balvin figura en un listado de los diez mejores discos de 2020

Javier Herrero / Efe

El colombiano comparte protagonismo con producciones discográficas como "The Slow Rush", de Tame Impala; "YHLQMDLG", de Bad Bunny; "After Hours", de The Weeknd; y "Circles", de Mac Miller.