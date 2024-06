¿Cómo término una canción de Los Inquietos del Vallenato en el TikTok del Real Madrid?

Pedro Alvarado (vocalista), Juan Carlos 'Juanchi' Verrocal (acordeonero) y Maikol Delgado (vocalista) son las caras visibles de la cuarta generación de la agrupación Los Inquietos del Vallenato. Foto: Yersyn Godoy

El Real Madrid compartió una publicación con un vallenato de Los Inquietos. Maikol Delgado, vocalista de la agrupación, fue el primero que recibió la noticia. El equipo de fútbol español había publicado en un video de TikTok el tema que acaban de lanzar. Era extraño. Parecía error o montaje. Tuvieron que revisarlo más de una vez. Seguía publicada en la cuenta oficial del equipo.

—¿Cómo así? ¿Pero por qué? —se preguntaba extrañado el bumangés Maikol Delgado, quien antes estuvo en el Binomio de Oro.

Esa pregunta se repitió varias veces. Otros equipos españoles comenzaron a usar el audio de la canción en sus publicaciones de la misma plataforma. Barcelona, Sevilla, Real Valladolid, y oreosse sumaron. Luego lo hicieron Moto Gp, Conmebol y la selección de Colombia. Era imparable e inexplicable. Entonces comenzaron las teorías rebuscadas.

Algunos hablaban de una pauta que la agrupación hizo con el Real Madrid, aunque para ellos sería difícil de costear una estrategia así. Otra persona se autoproclamaba como el community manager del equipo y decía ser nativo de Valledupar. Otros hablaban de que Mane Díaz, padre de Luis Díaz, con su viralidad y llegada a Inglaterra, había puesto el vallenato en el mapa del fútbol europeo. Ninguna de las dos tenía asidero. Una persona de Valledupar no usaría un vallenato de ese estilo y si hubiese sido por Mane, el primero en usarlo hubiese sido el Liverpool.

—Es que ni siquiera nosotros sabemos por qué se volvió viral —dijo el otro vocalista, el venezolano Pedro Alvarado, quien le da el principal crédito a lo divino, al igual que sus compañeros.

La explicación más lógica viene de la plataforma TikTok, que prioriza y recomienda canciones virales que algunos communitys managers usan. Esta es la versión que cree el community de la agrupación vallenata, Yohan Castaño, quien dice que se hizo una apuesta con la canción en la plataforma en la que mezclaron creadores de contenido y pauta. A eso le sumaron el público internacional de laagrupación, que surgió hace tres décadas.

¿Cómo vivieron esa inesperada publicación del Real Madrid?

Pedro Alvarado: Fue totalmente orgánico. Habíamos subido un pedacito del video oficial de la canción en TikTok, de ahí agarraron el audio y el Real Madrid subió un video en la semifinal de la Champions, y ni la gente, ni nosotros entendíamos. Pensábamos que era un error. Luego empezó todo el mundo a compartirla. Tenía 7.000 tiktoks y empezó a subir como a 50.000. Luego lo subieron los otros equipos y se disparó.

¿La agrupación piensa en TikTok para hacer su música, como lo hacen algunos artistas?

Juan Carlos Juanchi Verrocal (acordeonero): Aquí para la escogencia de canciones hay un grupo de trabajo donde están el director musical, el productor y las directivas. Ellos son los que se ponen de acuerdo, pero no es premeditado pensando en ningún tipo de plataforma. No es que pensemos en hacer viral un pedacito; así no funciona el vallenato. Es algo muy distinto. Son vivencias e historias reales, la mayoría. Pero algunos lo hacen. Está la canción del Mono Zabaleta (“El secuestro”), que le funcionó y a todo el que le funcione que Dios lo bendiga.

¿Cómo entienden ustedes el momento que está pasando el vallenato romántico?

Juanchi Verrocal: Pienso que el vallenato romántico siempre ha estado. Fue el que abrió la puerta internacional. Donde quiera que haya un latino, hay vallenato romántico. Ahora más con la presencia de venezolanos o ecuatorianos en otros países que no son latinos. Eso es como de goma también, como lo que está pasando con la música popular, que está pasando por su mejor momento. Nosotros también estamos en un buen momento y pasó un fenómeno desde la pandemia, que tanta gente encerrada lo que hacía era escuchar vallenato viejito.

¿Han pensado en salirse de la línea de la romántica con la efervescencia de mezclas con otros géneros?

Juanchi Verrocal: Nosotros hacemos lo que nos funciona. Si nos ponemos a inventar, habrá mucho público que nos puede dejar de seguir. Uno no puede cerrar las puertas de las colaboraciones con otros géneros, pero no salirnos de nuestra esencia, porque ya son treinta años de historia de la agrupación.

***

Al vallenato actual, que llaman despectivamente “salchipapa”, le está pasando lo que en algún momento ocurrió con el estilo romántico. Fue criticado porlos más ortodoxos, porque dicen que no cumple con los cánones tradicionales del ritmo.

Las publicaciones compartidas en TikTok superan los 212.000 de videos compartidos y el video publicado por el Real Madrid, sobrepasa el millón de reproducciones. En Spotify aparecen en el top 10 de las agrupaciones más reproducidas en Colombia. Un éxito que la agrupación no registraba desde su álbum Eternamente (2001) y que va más allá de lo digital.

Publicaron su álbum Internacionales y están en una gira por Estados Unidos, que seguirá por Europa y llegará a España, el lugar donde la canción inicialmente se volvió viral gracias a las publicaciones de las cuentas de fútbol de ese país. En los conciertos se han dado cuenta de cómo la canción “Dile” traspasó la frontera del éxito digital.

—La gente va a las presentaciones con una cartelera o con el teléfono —cuenta Maikol Delgado—. Un muchacho se me acercó, me mostró el video del Real Madrid y me dijo: “Esta canción, esta, la del Real Madrid”.