Con canción de respaldo a Trump, Kanye West vuelve a la música

Redacción Europa Press

El rapero ha recibido muchas críticas por parte de otros personajes de la industria de la música. Incluso tuvieron que salir Kim Kardashian y Chance The Rapper para defenderlo.

Parece que Kanye West está de vuelta en la música. Después de una ajetreada semana en las redes sociales, el rapero ha deleitado a sus fans con dos nuevas canciones, Ye vs The people y Lift Yourself. De esta forma, el músico difunde dos pistas inéditas antes de la llegada de su disco el próximo 1 de junio.

'Ye' se ha pasado por las oficinas de la emisora de radio Power 106 FM para dar a conocer la pista Ye vs The People, en la que critica los abusos policiales contra la comunidad afroamericana junto a T.I. y manda su apoyo oficial a Donald Trump. Concretamente, el rapero dice que "Make America Great Again tuvo una recepción negativa/ lo tomé, lo usé, le di una nueva dirección" en referencia a las críticas recibidas por su apoyo al presidente.

Lea también: Kanye West le da lecciones de paternidad al novio de Kylie Jenner

En cambio, en Lift Yourself nos encontramos a Kanye West solo frente al micrófono. Medios especializados como Consequence Sound no han dudado en tildar esta última como "musical poop joke", debido a que utiliza sonidos, sin letra, para configurar su parte vocal.

Pocos artistas levantan tantas fobias y filias como Kanye West. El rapero de Chicago alimenta esta imagen siempre que puede con sus excentricidades y sus declaraciones incendiarias a la más mínima ocasión.

La semana de Kanye West no ha sido nada fácil. Después de declarar su apoyo a Donald Trump a través de su cuenta oficial de Twitter y de dar algún que otro palo a Barack Obama, el rapero ha recibido muchas críticas por parte de otros personajes de la industria de la música. Incluso tuvieron que salir Kim Kardashian y Chance The Rapper para defenderlo.

Concretamente, Chance The Rapper ha llegado a declarar que "está en un gran lugar y que no se ve afectado por todas las personas que intentan cuestionar su salud mental". Además, el creador de Coloring Book también ha dado su opinión sobre las palabras de apoyo de Kanye West al presidente Donald Trump y ha dicho que "los afroamericanos no tienen porqué ser demócratas" y que "el siguiente presidente de Estados Unidos será independiente".

El cantante ya ha confirmado que publicará un LP en solitario el 1 de julio y otro junto a Kid Cudi el día 8 de ese mismo mes. Mientras tanto, independientemente de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto Kanye West recientemente, el creador de Yeezus le ha dado a sus fans dos canciones para que puedan paliar la espera hasta que llegue ese momento.