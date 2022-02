Con DJ Harvey, el Festival Estéreo Picnic 2022 completa su cartel de artistas

DJ Harvey. Foto: Cortesía

Finalmente, las equis del Comeback del FEP2022 han sido reveladas en su totalidad. Hoy es el turno para un artista de culto en la electrónica planetaria: DJ Harvey. Su show será el domingo 27 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18. El artista se suma a The Libertines (viernes 25 de marzo) y Marina (sábado 26 de marzo) como los artistas sorpresa de la undécima edición del Festival Estéreo Picnic.

DJ HARVEY EN #ELCOMEBACKDELFEP

“Si Keith Richards fuera un DJ, seguro que sería Harvey”, aseguró la revista Rolling Stone en 2012 cuando le dio el décimo lugar de la lista The 25 DJs That Rule the Earth. Nacido en Cambridge, Inglaterra, como Harvey Bassett lleva más de 30 años siendo una influencia fundamental del house, el hip hop, el sonido inglés y la electrónica planetaria. DJ Harvey fue uno de los primeros residentes de Ministry of Sound y un protagonista de BBC Radio, fiestas intergeneracionales y un cameo en Mission: Impossible-Fallout. En 2021 nos ofreció su último trabajo titulado The Sound of Mercury Rising Vol. III, continuando el legado fiestero de esta saga discográfica y como una prueba de su actualidad sempiterna

DJ Harvey, Marina y The Libertines en Un Mundo Distinto. Tres actos para saciar la sed de fiesta, rock y pop femenino del público del Festival en todo el mundo. La cita imperdible es del 25 al 27 de marzo y aún quedan sorpresas por anunciar. No te quedes por fuera de esta celebración que ha esperado por dos años para volver en vivo: el Festival Estéreo Picnic 2022.