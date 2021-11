Con su sencillo “Se toca”, el artista Rebelde NY se da a conocer en la música

Después de posicionar su canción “Amor” como uno de los temas más escuchados en México y otras partes de Latinoamérica, en el primer semestre de 2021, el artista Rebelde NY llega a Colombia para presentar su más reciente trabajo musical titulado “Se toca”.

Esta canción, la cual nace de un momento en el que el artista quería plasmar algo con lo que su público se sintiera identificado y que a la vez se pudiera cantar sin pensar en el qué dirán, contó con la producción del venezolano Gabriel Barrera, quien, además, estuvo al tanto de todos los detalles de masterización.

Rebelde NY - Se Toca - (Video Lyric Oficial)

“Este tema habla de una relación a escondidas, en este caso ella tiene su pareja, pero ya está cansada de su vida actual y del trato que recibe de la persona con la que lleva su relación formal, es por eso, que ella busca la manera de escaparse de su realidad. Con mis letras describo las cosas que ella me dice y también las que hacemos lejos de todo el mundo”, asegura Rebelde NY.

El video lyric de este sencillo, que se trabajó entre Venezuela y Estados Unidos, ya está disponible en YouTube y demás plataformas digitales. Además, en el clip, el artista plasmó esa sensualidad con la que habla su canción y así mismo brindar una alternativa musical que refresque sus anteriores trabajos.

“Todos mis lanzamientos representan para mí un paso más y una evolución grande para mi carrera. Siempre trato de brindar un menú diferente en cuanto a mi música y cada proyecto que doy a conocer le dedico tiempo, alma y corazón. Me gusta la crítica buena y la manera como la gente se vacila mi música, eso me motiva y me lleva a seguir brindando lo mejor de mí”, indica Rebelde NY.

Antes de finalizar el año, el artista espera dar a conocer un nuevo tema, con el que asegura sorprenderá aún más a su público y con el que sabe, seguirá dejando su nombre en alto dentro de la escena musical a nivel mundial.