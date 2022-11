Concierto de Harry Styles en Bogotá: a qué hora se inicia, horarios y transporte

Harry Styles se presentará este domingo 27 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá. Foto: Charles Sykes/Invision/AP - Charles Sykes

Este domingo 27 de noviembre llega el concierto que muchos fanáticos del pop estaban esperando, Harry Styles estará a Colombia y después de varias semanas de incertidumbre sobre su presentación en el parqueadero del parque Salitre Mágico, se confirmó que sería en el Coliseo Live.

El “Love On Tour” llega al país con las mejores canciones de uno de los artistas británicos más importantes de los últimos tiempos y quien, después de su salida de la icónica banda One Direction, tuvo más éxito en su carrera como artista solista.

Si usted ya tiene sus entradas y quiere conocer todo sobre las recomendaciones, horarios y prohibiciones que determinaron los organizadores de Harry Styles en Colombia, aquí puede conocer todo lo que necesita para disfrutar al máximo este concierto.

¿A qué hora abren puertas para el concierto de Harry Styles?

Desde las 5:00 a.m. estarán abiertas las taquillas del Coliseo, pero no estarán habilitadas para la venta de entradas. A las 6:00 a.m. se podrá acceder a los pre filtros de todas las localidades disponibles y a las 3:00 p.m. se iniciará el proceso de ingreso general.

El concierto arranca con la artista Koffee, quien es cantante, compositora, rapera, DJ y guitarrista de reggae jamaiquina. Su nombre real es Mikayla Simpson y se estará presentado a partir de las 7:30 p.m., para abrir a presentación de Harry Styles en Colombia, que se dará a las 9:00 p.m.

El Coliseo Live, por medio de su cuenta de Twitter, dejó algunas recomendaciones y aspectos para tener en cuenta frente al ingreso y las boletas. “Las boletas de Platino, podrán ingresar con las boletas del anterior venue. El resto de localidades podrán ingresar con la boleta que recibieron con el nombre del Coliseo Live”.

🔴 Información importante para el concierto de este domingo, 27 de noviembre. (1/3)#ColiseoLiveIsHarrysHouse pic.twitter.com/23PhQDMJwL — Coliseo Live (@ColiseoLive) November 24, 2022

Recomendaciones sobre el ingreso al concierto de Harry Styles en Bogotá

Parqueaderos

Hay tres zonas habilitadas para motos y carros, dos de ellas son en la parte del City Parking Coliseo Live que queda frente al Coliseo y que cuenta con 1.000 cupos, El segundo espacio del City Parkign Coliseo Live queda justo al lado del centro de eventos y cuenta con 500 cupos disponibles. La tercera ubicación queda un poco más retirada del Coliseo, el City Parking Baazar Ochenta tiene 350 cupos disponibles.

Buses disponibles

El Coliseo Live tiene disponibles buses para el transporte de ida y vuelta de los asistentes al concierto de Harry Styles con el fin de facilitar la llegada al espacio y la salida segura si no tiene carro u otro medio de transporte para el evento.

Para comprar sus cupos en caso de estar interesado en este medio de transporte, puede hacerlo a partir de las 5:00 a.m. en las taquillas del Coliseo Live hasta las 8:00 p.m., tenga en cuenta que el costo del cupo para ida y vuelta es de $ 35.000 pesos colombianos y solo para devolverse cuesta $ 25.000 pesos colombianos. Hay tres rutas disponibles que tienen paradas en diferentes zonas de la ciudad.

Prohibiciones

Recuerde que las bebidas o comidas, bolsos muy grandes, cosmetiqueras, objetos corto punzantes o cualquier tipo de armas están prohibidas. Ingresar bajo el efecto de sustancias psicoactivas, usar binoculares grandes o llevar mascotas también está prohibido.

Además, tenga en cuenta que no se permite acampar afuera del Coliseo Live ni el ingreso de cámaras profesionales o semi-profesionales, lentes, selfie sticks o go pro.