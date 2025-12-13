Concierto de J Balvin en Bogotá: a qué hora inicia, qué no se puede llevar y más recomendaciones

J Balvin interpretará en Bogotá un repertorio cargado de sus más conocidos éxitos. Además, se esperan invitados cuyos nombres, por ahora, son un misterio. Foto: Tu Boleta

J Balvin se presentará en Bogotá con su espectáculo Made in Colombia – Ciudad Primavera, un concierto que llega precedido por una alta expectativa tras lo ocurrido en su reciente show de siete horas en Medellín. La cita será en el estadio El Campín, donde se espera la asistencia de miles de personas.

El evento contará con un amplio despliegue logístico y una serie de medidas de ingreso y seguridad que los asistentes deben tener en cuenta antes y durante el concierto. La organización del espectáculo dio a conocer recomendaciones clave relacionadas con horarios, accesos y elementos permitidos.

Horarios de ingreso e inicio del concierto de J Balvin en Bogotá

La apertura de puertas del estadio El Campín está programada para las 3:00 p. m. Las autoridades y los organizadores recomiendan llegar con antelación para facilitar el ingreso y evitar congestiones en los accesos.

El espectáculo está previsto para iniciar a las 8:00 p. m.; sin embargo, la salida de J Balvin al escenario se proyecta hacia las 10:00 p. m., un detalle que ha alimentado las expectativas alrededor del concierto y la posible participación de varios artistas invitados.

La boletería oficial del evento se realizó exclusivamente a través de www.tuboleta.com y sus puntos autorizados. Para el ingreso, será obligatorio presentar la entrada mediante la aplicación Tuboleta Pass. Quienes deban reclamar boletas en la taquilla el día del concierto podrán hacerlo entre las 9:00 a.m. y las 11:00 p.m.

En cuanto a las localidades, el ingreso debe realizarse por la puerta indicada en la boleta. La localidad Familiar Oriental Alta es la única habilitada para menores desde los 10 años, quienes deberán ingresar acompañados de un adulto responsable. Este sector está exento de venta y consumo de bebidas alcohólicas. El resto de las localidades están reservadas exclusivamente para mayores de 18 años, sin excepción.

¿Qué se puede llevar y qué no al concierto de J Balvin en Bogotá?

Lo que sí está permitido:

Bolsos pequeños.

Ropa cómoda.

Boletas adquiridas en www.tuboleta.com

Teléfonos celulares.

Movilización en transporte público.

Ingreso de menores desde los 10 años únicamente en la localidad Familiar Oriental Alta, acompañados de un adulto responsable.

Lo que no está permitido:

Ingreso de comida o sombrillas.

Acceso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Cámaras profesionales o semiprofesionales.

Objetos cortopunzantes o cualquier tipo de arma.

Correas con hebillas contundentes.

Ingreso de mujeres con más de cinco meses de gestación.

Fumar dentro del estadio El Campín.

Correr o jugar dentro del recinto.

