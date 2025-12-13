🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
13 de diciembre de 2025 - 06:52 p. m.
En video: J Balvin reflexiona sobre su carrera a pocas horas de su concierto en Bogotá
“El niño de Medellín” llega a Bogotá con Made in Colombia – Ciudad Primavera y dice estar emocionado por regresar a la capital con un concierto que promete “ser inolvidable”. El cantante confiesa estar en su mejor momento y revela cuáles son sus sueños futuros en el mundo de la moda.
