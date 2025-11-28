Concierto de J Balvin en Medellín: cuánto dura, posible ‘setlist’ y más

Para este concierto, J Balvin dispuso un escenario 360. Esto quiere decir que todos sus fanáticos podrán disfrutar de cerca la presentación del reguetonero y de sus invitados. Foto: Gaby Deimeke

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El próximo 29 de noviembre, la capital antioqueña recibirá de vuelta a J Balvin, uno de sus hijos más ilustres, quien se presentará en el estadio Atanasio Girardot con un espectáculo al que llamó Made in Medellín – Ciudad Primavera.

Aunque el reguetonero ha revelado muy pocos detalles al respecto para mantener el factor sorpresa, advirtió que los asistentes serán testigos de una puesta en escena ambiciosa y un homenaje que —según él— llevaba tiempo queriendo dedicar a su tierra natal.

¿Cuánto dura el concierto de J Balvin en Medellín?

A través de un video que circula en redes sociales, se observa a ‘El Niño de Medellín’ conversando con algunos colegas sobre el espectáculo. En dicha grabación, el artista mencionó que tendrá más de 20 invitados en el escenario y adelantó la que sería la duración de este concierto.

“Yo tengo mi concierto en Colombia y regreso el próximo sábado. Si quieren ir, están súper invitados. Van a ser seis horitas de buen show”, comentó J Balvin en el video, generando sorpresa entre sus acompañantes. De inmediato, el artista reaccionó entre risas: “¡Ay, no! ¿Por qué lo dije? ¡No, nada!”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿A qué hora comienza el concierto de J Balvin en Medellín?

De acuerdo con la información confirmada por TuBoleta, desde las 2:00 p. m. estará habilitado el acceso a la feria y a las distintas actividades ubicadas en los alrededores del estadio, pero el ingreso al Atanasio Girardot como tal comenzará a partir de las 4:00 p. m. De esta manera, los asistentes podrán decidir si llegan temprano para aprovechar la oferta externa o si ingresan directamente al escenario deportivo en el horario establecido.

Aunque la organización no ha precisado la hora exacta en que J Balvin subirá a tarima, se espera que el espectáculo arranque sobre las 8:00 p. m. y, teniendo en cuenta las declaraciones del artista —quien habló de un show de aproximadamente seis horas—, el cierre sería alrededor de las 2:00 a. m. del domingo. Ese horario extendido llevó al Metro de Medellín a ajustar su operación para facilitar la movilidad de los asistentes.

En un comunicado, la empresa informó: “Todo el recurso humano del Metro (personal operativo y de seguridad) y técnico (trenes y estaciones) estará disponible para atender la afluencia de usuarios cuando el Puesto de Mando Unificado informe la finalización del concierto. Sin importar la hora en que termine la presentación del paisa, el Metro continuará con la operación de forma ininterrumpida el domingo 30 de noviembre”.

Posible ‘setlist’ del concierto de J Balvin en Medellín

A pesar de que la lista oficial de canciones no ha sido publicada, los organizadores del evento adelantaron que ‘El Niño de Medellín’ incluirá en su espectáculo algunos de sus temas más representativos, entre ellos Tranquila, 6 AM, Ay Vamos, Ginza, Safari, Machika, Mi Gente, La Canción, Rojo y Morado, además de otros éxitos que han marcado su trayectoria internacional.

Sin embargo, teniendo en cuenta la gran cantidad de invitados que J Balvin aseguró que tendrá en tarima y el énfasis que ha hecho en mantener la sorpresa para el público, es difícil anticipar con exactitud el orden o la selección final de canciones. Aun así, este es un listado tentativo de temas que podrían sonar durante el concierto: