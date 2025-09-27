Concierto de Kendrick Lamar en Bogotá fue cancelado a última hora ¿Qué se sabe?

Resume e infórmame rápido

El concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, programado para este sábado 27 de septiembre en el Vive Claro, fue cancelado a última hora. La decisión tomó por sorpresa a miles de asistentes que ya se encontraban en el lugar, luego de varias horas de espera sin poder ingresar con normalidad.

¿Por qué cancelaron el concierto de Kendrick Lamar?

La apertura de puertas estaba prevista para las 4:00 p.m., pero hacia las 7:00 p.m. todavía no se permitía el acceso, lo que generó aglomeraciones e incertidumbre en las entradas del recinto. Algunas localidades alcanzaron a ser habilitadas, pero El Espectador pudo confirmar que, quienes ingresaron, fueron notificados alrededor de las 8:30 p.m. de que debían desalojar, pues la presentación no se llevaría a cabo.

La inconformidad de algunos asistentes frente a la organización del evento derivó en alteraciones al orden público dentro y fuera del escenario. La situación obligó a la presencia de agentes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como el ESMAD.

En medio de las dudas y la controversia, las empresas responsables del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá emitieron un breve comunicado en el cual informaron que: “Debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse (...) Entendemos la frustración que esta situación ha generado. Live Nation, OCESA y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fanáticos y al artista por los inconvenientes ocasionados”.

En redes sociales, miles de asistentes han expresado su molestia por lo ocurrido y exigen explicaciones claras, especialmente porque el artista fue visto en días recientes recorriendo la capital colombiana. Además, están a la espera de información oficial sobre una posible nueva fecha.

“En caso de reembolso se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros se deben contactar directamente con ellos”, agregó la organización sobre el concierto de Kendrick Lamar, quien continuará con su GNX Tour en Sao Paulo, Brasil (30 de septiembre); Buenos Aires, Argentina (4 de octubre); y Santiago, Chile (7 de octubre).

El Vive Claro, entretanto, seguirá con su agenda de espectáculos en las próximas semanas, que incluye a Guns N’ Roses (7 de octubre), Imagine Dragons (17 de octubre), Linkin Park (25 de octubre), Shakira (1 de noviembre), Blessd (22 de noviembre) y My Chemical Romance (22 de enero).