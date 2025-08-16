Concierto de ⁠Kylie Minogue en Bogotá: fecha, dónde es, setlist y más

Escucha este artículo
Con una carrera de más de 35 años, Kylie Minogue se ha convertido en un ícono del pop. Ha logrado vender más de 80 millones de discos en todo el mundo; sin embargo, comenzó su carrera como actriz en Australia, donde ganó reconocimiento en la telenovela Neighbours durante los años 80. Poco después, debutó en el mundo de la música con su primer gran éxito, The Loco-Motion, y se convirtió en un fenómeno global gracias a su colaboración con los productores Stock Aitken & Waterman.
Durante los años 80 y principios de los 90, Kylie se convirtió en una auténtica estrella pop juvenil. Con el tiempo, su imagen “dulce” fue transformándose. Su música empezó a aventurarse en nuevos sonidos, abarcando desde el dance-pop hasta el indie y la electrónica. A lo largo de su carrera ha ganado dos premios Grammy; además, ha lanzado 15 álbumes de estudio y ha inspirado a artistas como Dua Lipa y Lady Gaga.
¿Cuándo y dónde es el concierto de Kylie Minogue en Bogotá?
Recientemente, se anunció que la cantante de 57 años llega a Colombia con su Tension Tour, este martes 19 de agosto en el Movistar Arena, luego de su última visita al país cafetero en el 2008 cuando se presentó en el Parque Jaime Duque.
Setlist del concierto de Kylie Minogue en Bogotá
De acuerdo con Infobae, Kylie Minogue interpretaría las siguientes canciones en su concierto en el Movistar Arena en Bogotá:
- Lights Camera Action
- In Your Eyes
- Get Outta My Way
- What Do I Have to Do?
- Come Into My World
- Good As Gone
- Spinning Around
- On a Night Like This
- last night i dreamt i fell in love
- Better the Devil You Know
- Shocked
- Dancing
- The Loco-Motion
- Hold On to Now
- The One
- Wow
- Where the Wild Roses Grow
- Say Something
- Supernova / Real Groove / Magic / Where Does the DJ Go?
- Confide in Me
- Slow
- Timebomb
- Edge of Saturday Night
- Tension
- Can’t Get You Out of My Head
- All the Lovers
- Encore:
- Padam Padam
- In My Arms
- Love at First Sight
¿Qué tipo de cáncer venció Kylie Minogue?
En 2005, Kylie recibió un diagnóstico de cáncer de mama, lo que la llevó a cancelar su gira mundial y a tomarse un tiempo fuera del escenario. Después de someterse a cirugía y tratamiento, hizo su regreso en 2006 con su gira Showgirl: Homecoming Tour. Su historia fue fundamental para aumentar la conciencia sobre el cáncer de mama, incluso inspirando a muchas mujeres jóvenes en todo el mundo a hacerse chequeos preventivos.