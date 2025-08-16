Concierto de ⁠Kylie Minogue en Bogotá: fecha, dónde es, setlist y más

Kylie Minogue en concierto (Dinamarca) EFE/EPA/HELLE ARENSBAK DENMARK OUT Foto: EFE - HELLE ARENSBAK

Con una carrera de más de 35 años, Kylie Minogue se ha convertido en un ícono del pop. Ha logrado vender más de 80 millones de discos en todo el mundo; sin embargo, comenzó su carrera como actriz en Australia, donde ganó reconocimiento en la telenovela Neighbours durante los años 80. Poco después, debutó en el mundo de la música con su primer gran éxito, The Loco-Motion, y se convirtió en un fenómeno global gracias a su colaboración con los productores Stock Aitken & Waterman.

Durante los años 80 y principios de los 90, Kylie se convirtió en una auténtica estrella pop juvenil. Con el tiempo, su imagen “dulce” fue transformándose. Su música empezó a aventurarse en nuevos sonidos, abarcando desde el dance-pop hasta el indie y la electrónica. A lo largo de su carrera ha ganado dos premios Grammy; además, ha lanzado 15 álbumes de estudio y ha inspirado a artistas como Dua Lipa y Lady Gaga.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Kylie Minogue en Bogotá?

Recientemente, se anunció que la cantante de 57 años llega a Colombia con su Tension Tour, este martes 19 de agosto en el Movistar Arena, luego de su última visita al país cafetero en el 2008 cuando se presentó en el Parque Jaime Duque.

Setlist del concierto de Kylie Minogue en Bogotá

De acuerdo con Infobae, Kylie Minogue interpretaría las siguientes canciones en su concierto en el Movistar Arena en Bogotá:

Lights Camera Action

In Your Eyes

Get Outta My Way

What Do I Have to Do?

Come Into My World

Good As Gone

Spinning Around

On a Night Like This

last night i dreamt i fell in love

Better the Devil You Know

Shocked

Dancing

The Loco-Motion

Hold On to Now

The One

Wow

Where the Wild Roses Grow

Say Something

Supernova / Real Groove / Magic / Where Does the DJ Go?

Confide in Me

Slow

Timebomb

Edge of Saturday Night

Tension

Can’t Get You Out of My Head

All the Lovers

Encore:

Padam Padam

In My Arms

Love at First Sight

¿Qué tipo de cáncer venció Kylie Minogue?

En 2005, Kylie recibió un diagnóstico de cáncer de mama, lo que la llevó a cancelar su gira mundial y a tomarse un tiempo fuera del escenario. Después de someterse a cirugía y tratamiento, hizo su regreso en 2006 con su gira Showgirl: Homecoming Tour. Su historia fue fundamental para aumentar la conciencia sobre el cáncer de mama, incluso inspirando a muchas mujeres jóvenes en todo el mundo a hacerse chequeos preventivos.