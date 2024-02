Concierto de Luis Miguel en Cali: esta es la razón por la que se suspendió

Según informa El País de Cali, la polémica en redes se desató debido a que para esa misma fecha y en el mismo estadio estaba programado un partido entre Atlético Bucaramanga y el América de Cali. Foto: EFE - Rodrigo Sura

Los fanáticos de El Sol de México recibieron una mala noticia este lunes luego de que se confirmara la suspensión de su concierto en el estadio Pascual Guerrero de Cali. A solo unos pocos días del evento, se conoció que la decisión había sido tomada por una restricción legal que limita el uso del escenario a solo un evento no deportivo por mes.

Fue cancelado el concierto de Luis Miguel que estaba programado para el próximo 15 de febrero en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El organizador aun no informa si habrá nueva fecha y qué pasará con el dinero de quienes ya habían comprado boletas. #MañanasBLU pic.twitter.com/EIKsbZKeBM — BLU Pacífico (@BLUPacifico) February 6, 2024

“El Estadio Pascual Guerrero, por ley, solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo, eso ha arruinado muchos eventos, como el de Bad Bunny en años pasados. Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali no hay otro lugar. Por el costo del artista no da para un Diamante de Béisbol. El artista está de tour de país en país y ciudad en ciudad, tiene la agenda ya planeada. Hay que reprogramar el concierto, aún no se ha dado la fecha”, asegura un vocero de Cali vive, operador del tour en la ciudad.

¿Qué pasará con las boletas del concierto de Luis Miguel en Cali?

Según informa El País de Cali, la polémica en redes se desató debido a que para esa misma fecha y en el mismo estadio estaba programado un partido entre Atlético Bucaramanga y el América de Cali, imposibilitando así el desarrollo del concierto. Aunque esta suspensión no afecta sus presentaciones en Bogotá, los organizadores de evento aseguraron que el concierto de Luis Miguel el Cali se reprogramará, aunque no se ha confirmado la fecha. También afirmaron que quienes compraron la boleta podrán pedir a devolución de su dinero.

Que falta de respeto la de @taquillalive de vender eventos que no se van a realizar. Han “aplazado” el concierto de Luis Miguel en Cali, ( sabemos que ese concierto no va a darse) pero ellos insisten en que hay que esperar nueva fecha. Que triste que pretendan engañarnos… — The Flour Girl (@theflourgirl77) February 5, 2024

“Según el cronograma publicado por el club América de Cali y debido a la celebración de los 97 años del mismo, el concierto de Luis Miguel en Cali no podrá ser realizado y se ha suspendido. Los promotores del concierto se encuentran revisando alternativas para una nueva fecha. Pronto más información en taquillalive.com”, escribió la cuenta oficial de Cali Vive en Instagram.

Ese cuento de que el concierto de Luis Miguel en Cali se cancela porque hay partido, cuando llevan meeeses publicitándolo, no se lo cree ni las que ya teníamos boletas separadas. Miénteme, como siempre, por favor, mienteme...😫 — Paola Gómez Perafán (@pagope) February 5, 2024

EL mismo medio también aseguró que, según fuentes extraoficiales, la venta de la boletería para el concierto “no iba bien”, y que ese factor pudo haber influido en la decisión de suspender el concierto, teniendo en cuenta que en Cali, el estadio Pascual Guerrero es el único lugar acondicionado para las exigencias del artista.