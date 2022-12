Concierto de Morat y Juanes: una cita puntual con Medellín

El concierto de Juanes y Morat en Medellín se llevará a cabo en el Atanasio Girardot, el sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Foto: Universal Music - Universal Music

Si ayer fuera hoy Juan Pablo Isaza, después de vivir un año en Estados Unidos, no hubiese buscado con un micrófono y una grabadora a Juan Pablo Villamil, a Simón Vargas y a Alejandro Posada para conformar una banda. Si ayer fuera hoy Morat seguiría siendo Malta. Si ayer fuera hoy estos cuatro jóvenes no compondrían Mi nuevo vicio en media hora y no la hubiera escuchado Paulina Rubio desde Miami. Si ayer fuera hoy Alejandro seguiría en el equipo y Martín Vargas no sería el baterista. Y si ayer fuera hoy, hubiesen más bandas, tal vez ellos no tocarían en los escenarios más importantes del mundo y no cumplirían 11 años de carrera artística.