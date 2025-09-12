Concierto de Natanael Cano en Bogotá: fecha, lugar, precios de boletas y más

Natanael Rubén Cano Monje es el nombre de pila de este artista cuya mayor influencia musical proviene de Ariel Camacho. Foto: Cortesía del artista

Natanael Cano, uno de los artistas más influyentes de la música mexicana en la última década y voz principal de los corridos tumbados —género que fusiona raíces tradicionales con trap, hip hop y sonidos urbanos—, confirmó que se presentará en Bogotá como parte de su gira internacional.

Fecha, boletas y precios del concierto de Natanael Cano en Bogotá

La próxima oportunidad para verlo en vivo será el jueves 13 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira Latinoamérica 2025, que también incluye paradas en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

La boletería se abrirá en tres fases: primero, una preventa Fan disponible desde el viernes 12 de septiembre a las 10:00 a. m. hasta el lunes 15 de septiembre a las 9:59 a. m., exclusiva para quienes se registren previamente y reciban su código. En paralelo, se habilitará la preventa Movistar, que irá del viernes 12 de septiembre a las 11:00 a. m. hasta el lunes 15 a las 9:59 a. m. Finalmente, la venta general comenzará el lunes 15 de septiembre a las 10:00 a. m., o antes en caso de que se agoten las etapas iniciales.

En cuanto a los precios para el concierto de Natanael Cano en Bogotá, se informó:

Primer piso : Tribuna Fan Sur y Fan Norte ($660.000) y Platea ($374.000).

Segundo piso : sectores 202-205 y 215-218 ($440.000) y sectores 206-214 ($340.000).

Tercer piso: sectores 307-313 ($270.000), 303-306 y 314-317 ($239.000), y 302-318 ($189.000).

La zona será libre de alcohol y los precios no incluyen costos de servicio. Según la organización, las tarifas se mantienen fijas en las etapas de venta.

Un repaso por la carrera de Natanael Cano

Con apenas 24 años, el sonorense ha transformado un género entero y ha logrado expandirlo más allá de las fronteras de México. Sus colaboraciones con figuras como Bad Bunny, Alejandro Fernández, Belinda o Snoop Dogg han demostrado que su propuesta no solo conecta con públicos regionales, sino también con audiencias globales que ven en su música una nueva identidad dentro del panorama latino.

Desde su debut con Corridos Tumbados (2019), Cano ha construido una discografía que mezcla tradición y modernidad. Títulos como Nata (2021), Nata Kong (2022), Nata Montana (2023) y su más reciente Porque la Demora (2025) lo han mantenido como un innovador constante dentro del regional mexicano.

La música de Natanael Cano ha ganado presencia en plataformas digitales. Actualmente supera los 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y suma alrededor de 33 mil millones de reproducciones globales. Canciones como Perlas Negras, junto a Gabito Ballesteros, alcanzaron el primer lugar en Spotify México y se colaron en el Top 50 global.