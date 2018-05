Concierto de Shakira en Israel es una noticia falsa

Todos los medios -incluido este- reprodujeron la noticia de la agencia EFE que advertía que Shakira había cancelado su concierto en Tel Aviv por la tensión entre Israel y Palestina. Según el cable de la agencia de noticias, un “mensaje escueto” recibido por ellos confirmaba que “la fecha de la llegada de Shakira a Israel se había pospuesto”. La decisión la transmitía la productora musical Arbel, supuesta encargada de organizar el concierto que estaba previsto para el 9 de julio, en el marco de su gira El dorado World Tour.

La presentación en Tel Aviv ni siquiera está prevista en la página oficial de la cantante, donde figuran todos los lugares en los que se realizarán sus conciertos. En ninguna fecha aparece Israel, los únicos países de Oriente Próximo que aparecen en la lista son Turquía y Líbano. (Leer Boletas para ver a Shakira en Bogotá, desde $200.000).

Otra fuente que confirma la falsedad de la noticia es Live Nation, entidad encargada de los conciertos del tour mundial de la cantante. Ayer, 28 de mayo, la empresa publicó en su cuenta oficial de Twitter: “Los medios de comunicación han informado incorrectamente que Shakira actuará en Tel Aviv este verano. No hay ninguna fecha en este verano, Shakira y Live Nation esperan llevar un espectáculo a sus fans en Israel en el futuro”.

The media has incorrectly reported that Shakira will be performing in Tel Aviv this summer. While no dates this summer will work, Shakira and Live Nation hope to bring a show to her fans in Israel in the future.