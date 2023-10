Concierto de Swedish House Mafia en Bogotá: cómo llegar, horarios y más

Han pasado 13 años desde la última vez que el grupo sueco se presentó en la ciudad. Esta vez regresan al Coliseo MedPlus, retomando actividades conjuntas, pues en el 2013 se separaron para volver en el 2018. Foto: Instagram Oficial Swedish House Mafia

Los autores de la canción que le dio la vuelta a Europa en el año 2009, Leave the World Behind, llega a la ciudad este 27 de octubre para recordar a los bogotanos por qué la electrónica sigue más vigente que nunca. Esta vez se presentarán en el Coliseo MedPlus, antes llamado Coliseo Live. Tenga en cuenta la siguiente información para disfrutar del concierto desde el inicio hasta al final de la jornada.

¿Cómo llegar al concierto de Swedish House Mafia?

Para el desplazamiento de los asistentes, los organizadores pusieron a disposición de la ciudadanía algunas rutas que contarán con servicio de ida y vuelta. El costo de este es de $30.000 pesos y podrá apartar su cupo ingresando a https://www.taquillalive.com o acercándose al punto de venta de Taquilla Live en el Portal 80.

Las rutas estarán disponibles a partir de las 3:00 p.m. en sus puntos de recogida. Estos son: la bahía contigua al centro comercial Portal 80, Carulla Alhambra (Cl.114a #45-78) y Maloka (Cra 68d #24A-51).

Para regresar al evento, el servicio estará habilitado hasta las 3:00 a.m. y contará con más paradas. En la zona norte de la ciudad, el trayecto incluye Héroes, Calle 100, Pepe Sierra y Portal Norte. En el caso de la ruta que se dirige hacia el occidente, las paradas son Av. El Dorado, Recinto Ferial, El Tiempo-Maloka y Portal El Dorado.

Programación del evento

Para que pueda disfrutar de todo el show, asegúrese de llegar con antelación al recinto, pues la apertura de puertas se realizará a las 7:00 p.m. y la primera dj telonera, Fiona Beenson, se presentará a las 8:00 p.m.

Horarios para @swedishousemfia mañana en el Coliseo Live 🔥: pic.twitter.com/B7CLuKtEzc — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 26, 2023

Después de las tres presentaciones de apertura se presentará la agrupación de electrónica. Aún queda boletería disponible en caso de que quiera asistir y aún no cuente con su entrada. Incluso hay una promoción 2x1.

Toda la información sobre los precios y las localidades está disponible en: https://www.entradasamarillas.com/event/swedish-house-mafia

No se pierda la oportunidad de escuchar en vivo clásicos como Don’t You Worry Child, Save The World y One. Tras su separación que duró cinco años y su regreso, después de trece años sin presentarse en Bogotá, es una oportunidad para revivir la era dorada de la electrónica y continuar disfrutando del renacimiento de este género en la actualidad.

