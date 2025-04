Concierto Dua Lipa en Bogotá: precio de la boletería, cuándo es y dónde

Resume e infórmame rápido

Luego de meses de rumores acerca de que la británica Dua Lipa podría incluir a Colombia en su gira por Suramérica, y tras un mensaje que de alguna manera, anticipó la noticia en el pasado Festival Estéreo Picnic, que decía “Nuevas reglas. No le contestes, no lo dejes entrar, no seas su amigo”, palabras incluidas en el tema New Rules, de Dua, se estableció que estará en concierto en el país a finales de año.

La confirmación oficial indica que la británica, ganadora de tres premios Grammy y 7 galardones BRIT, de 29 años, estará en ocho conciertos en Suramérica y uno de ellos será en la capital.

¿Dónde y cuándo se presentará Dua Lipa?

La estrella se presentará el 28 de noviembre en el estadio El Campín, de la capital de la República. Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 7 de abril con la preventa exclusiva para fans, que comenzará a las 10 a.m.

Las preventas de Visa para clientes del Banco Davivienda comenzarán el martes 8 de abril. Los titulares de tarjetas Visa, del Banco Davivienda tendrán acceso a un evento exclusivo de preventa de dos días para comprar entradas antes que el público general, además de acceso a experiencias.

La venta general comienza el jueves 10 de abril en dualipa.com . Las entradas se podrán comprar en Ticketmaster.co

Así será la gira de Dua Lipa por América Latina

La artista confirmó las siguientes fechas y ciudades:

7 de noviembre – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate

11 de noviembre – Santiago, Chile – Estadio Nacional

15 de noviembre – São Paulo, Brasil – MorumBIS

22 de noviembre – Río de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos

25 de noviembre – Lima, Perú – Estadio Nacional

28 de noviembre – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín

1 y 2 de diciembre – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros



