Este #JuevesDeTeatroDigital, 15 de octubre, 8 p.m., no te pierdas la retransmisión de la @orchesterwienerakademie, interpretando el Concierto para piano y orquesta Op.61a de #Beethoven, con el pianofortista Gottlieb Wallisch como solista. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉 www.teatrodigital.org o en la página de Facebook del #TeatroMayor Aquí hay #UnaEntradaParaTodos con @bancolombia. #TemporadaArmonía @segurossura ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nota: este evento se realizó en 2017 en la Sala de la Academia de las Ciencias de Viena.