Conciertos de Luis7Lunes en Bogotá y Medellín: fechas, precios de boletas, invitados y más

Luis7Lunes, una de las voces más sólidas del rap independiente en Colombia, celebrará dos hitos de su carrera con una puesta en escena inédita que llegará a Medellín y Bogotá en diciembre. El artista conmemora los 10 años de Ruidos en Hamelin (2015) y los 5 años de Audio Descriptivo (2020) con dos conciertos diseñados especialmente para revisitar estos discos que marcaron su identidad dentro del hip hop nacional.

La primera presentación será en Medellín, el 3 de diciembre en el teatro Pablo Tobón Uribe, mientras que el show en Bogotá se realizará el 13 de diciembre en el teatro Astor Plaza. Ambos escenarios recibirán un montaje escénico 360°, dividido en tres actos, con escenografías y una iluminación creada para resaltar los momentos más representativos de cada época musical del artista.

Para esta celebración, Luis7Lunes contará con invitados especiales que han acompañado su camino dentro del hip hop nacional. Entre los confirmados está el artista español Franco Carter, figura del rap independiente en su país. El resto de los invitados se anunciarán progresivamente como parte del concepto del aniversario.

Precios del concierto de Luis7Lunes en Bogotá

General Centro: $89.600

General Derecho: $89.600

General Izquierdo: $89.600

Balcón Centro: $112.000

Balcón Derecho: $112.000

Balcón Izquierdo: $112.000

Platea Derecha: $134.400

Platea Izquierda: $134.400

Platea Centro: Agotado

Precios del concierto de Luis7Lunes en Medellín

Balcón Centro: $100.800

Balcón Derecho: $100.800

Balcón Izquierdo: $100.800

Luneta Centro: Agotada

Luneta Derecha: $134.400

Luneta Izquierda: $134.400

Un recorrido por dos discos fundamentales

Ruidos en Hamelin significó un punto de partida determinante dentro del rap paisa. Fue el primer LP de Luis7Lunes y reunió a nombres clave de la escena de Medellín, entre ellos AnyOne (No Rules Clan), Vic Deal, Mañas Rufino (Doble Porción) y Granuja, quienes aportaron al sonido que terminaría consolidando su estética musical.

Cinco años después, en plena pandemia, Luis7Lunes publicó Audio Descriptivo, un álbum que expandió su alcance y lo llevó a escenarios internacionales. En este trabajo participaron Gambeta y El Arkeólogo (Alcolyrikoz), N. Hardem, No Rules Clan y Afterclass. Su recepción abrió puertas para girar por México, Estados Unidos y Europa, fortaleciendo su presencia fuera del país.

