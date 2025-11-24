Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Música

Conciertos de Luis7Lunes en Bogotá y Medellín: fechas, precios de boletas, invitados y más

El rapero celebra los aniversarios de ‘Ruidos en Hamelin’ y ‘Audio Descriptivo’ con dos shows especiales y un montaje 360°. Esto se sabe.

Daniel Guerrero Aldana
Daniel Guerrero Aldana
24 de noviembre de 2025 - 08:44 p. m.
Luis Miguel Vélez, rapero colombiano conocido como Luis7Lunes.
Luis Miguel Vélez, rapero colombiano conocido como Luis7Lunes.
Foto: Cortesía Breakfastlive
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis7Lunes, una de las voces más sólidas del rap independiente en Colombia, celebrará dos hitos de su carrera con una puesta en escena inédita que llegará a Medellín y Bogotá en diciembre. El artista conmemora los 10 años de Ruidos en Hamelin (2015) y los 5 años de Audio Descriptivo (2020) con dos conciertos diseñados especialmente para revisitar estos discos que marcaron su identidad dentro del hip hop nacional.

La primera presentación será en Medellín, el 3 de diciembre en el teatro Pablo Tobón Uribe, mientras que el show en Bogotá se realizará el 13 de diciembre en el teatro Astor Plaza. Ambos escenarios recibirán un montaje escénico 360°, dividido en tres actos, con escenografías y una iluminación creada para resaltar los momentos más representativos de cada época musical del artista.

Para esta celebración, Luis7Lunes contará con invitados especiales que han acompañado su camino dentro del hip hop nacional. Entre los confirmados está el artista español Franco Carter, figura del rap independiente en su país. El resto de los invitados se anunciarán progresivamente como parte del concepto del aniversario.

Precios del concierto de Luis7Lunes en Bogotá

  • General Centro: $89.600
  • General Derecho: $89.600
  • General Izquierdo: $89.600
  • Balcón Centro: $112.000
  • Balcón Derecho: $112.000
  • Balcón Izquierdo: $112.000
  • Platea Derecha: $134.400
  • Platea Izquierda: $134.400
  • Platea Centro: Agotado

Precios del concierto de Luis7Lunes en Medellín

  • Balcón Centro: $100.800
  • Balcón Derecho: $100.800
  • Balcón Izquierdo: $100.800
  • Luneta Centro: Agotada
  • Luneta Derecha: $134.400
  • Luneta Izquierda: $134.400

Un recorrido por dos discos fundamentales

Ruidos en Hamelin significó un punto de partida determinante dentro del rap paisa. Fue el primer LP de Luis7Lunes y reunió a nombres clave de la escena de Medellín, entre ellos AnyOne (No Rules Clan), Vic Deal, Mañas Rufino (Doble Porción) y Granuja, quienes aportaron al sonido que terminaría consolidando su estética musical.

Cinco años después, en plena pandemia, Luis7Lunes publicó Audio Descriptivo, un álbum que expandió su alcance y lo llevó a escenarios internacionales. En este trabajo participaron Gambeta y El Arkeólogo (Alcolyrikoz), N. Hardem, No Rules Clan y Afterclass. Su recepción abrió puertas para girar por México, Estados Unidos y Europa, fortaleciendo su presencia fuera del país.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com

Temas recomendados:

Vea

Luis7Lunes

Concierto Luis7Lunes

Concierto Luis7Lunes Bogotá

Concierto Luis7Lunes Medellín

Quién es Luis7Lunes

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.