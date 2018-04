Confirmado: Roger Waters vuelve a Colombia

Redacción música

Roger Waters vocalista, bajista y una de las figuras predominantes de Pink Floyd regresa a Colombia después de una década de ausencia. Ahora lo hace en el marco de la gira Us + Them. El concierto será el 21 de noviembre en el Estadio El Campín de Bogotá, según lo confirmó este viernes la empresa Move Concerts

El título de la actual gira mundial fue tomado del tema Us and Them, perteneciente al álbum multiplatino “The Dark Side of the Moon”, lanzado originalmente por la banda británica Pink Floyd en1973.



El show de Roger Waters presenta una reflexiva mirada al mundo actual, sumado a una gran producción audiovisual y tecnológica que llevarán al espectador a una travesía compuesta por canciones de los álbumes más celebrados de Pink Floyd (The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals y Wish You Were Here, por solo mencionar algunos), además del material como solista de su álbum Is This the Life We Really Want?.



Roger Waters ha ganado reconocimiento no sólo por su talento y su innegable aporte a la historia de la música contemporánea, sino también por sus shows llamativos que atrapan al público en una experiencia sensorial alimentada por una producción audiovisual de última generación.



Us + Them marca el regreso de Roger Waters a Colombia tras su paso por el país hace once años con la gira The Dark Side of the Moon Live, con la que agotó boletería en sus más de 110 presentaciones en el planeta.



El Estadio El Campín será escenario para el reencuentro entre Roger Waters y el público colombiano.