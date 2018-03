¿Copió Taylor Swift la coreografía del comercial de Kenzo?

Redacción música

Taylor Swift es acusada de copiar, o por lo menos inspirarse, en el comercial que Spike Jonze realizó en 2016 para la marca Kenzo. Todo comenzó el domingo pasado cuando la artista lanzó el video de "Delicate", su nuevo sencillo del disco "Reputation".

"Va a ser algo inesperado, y grandioso", adelantó la semana pasada sobre el clip el director Joseph Kahn, quien frecuentemente trabaja con Swift.



Inesperada fue la reacción de los internautas, que tras ver el lanzamiento de "Delicate" en el marco de los iHeartRadio Music Awards, encontraron similitudes entre el video musical y el que la marca Kenzo lanzó hace dos años para promocionar la fragancia World. En ese clip de casi 4 minutos, la artista Margaret Qualley (recordada por la serie "The Leftovers") se sale de una gala y baila en los pasillos de un teatro.

En "Delicate", Taylor Swift acude a una gala, recibe un papel que parece estar encantado y tras descubrir que es invisible para el resto de los asistentes, realiza un baile por todo el recinto. Es justo en esas escenas, que, a juicio de muchos internautas, la artista copió o se inspiró del comercial de Kenzo.

La semana pasada, Joseph Kahn adelantó que el video de Swift es sobre "el amor y cómo se expresa. Y desde luego que no van a ser todo flores. La gente no ha parado de enviarme ideas, y generalmente se centran en flores, y vestidos rosas y cielos azules. Y puede que esas sean las cosas que esperarías de un vídeo, pero no servirían para expresar lo que necesita expresar esta canción".