El 18 de septiembre lanzó "Arrecife Urbano", un EP de seis canciones

Cris Suárez le canta al amor desde el mensaje positivo

¿Por qué el nombre Arrecife Urbano?

Hace referencia a esa diversidad de colores, sonidos, costumbres, espacios y sensaciones en que está sumergida la ciudad y quienes la habitan, lo que se asemeja a un arrecife con la multiplicidad de elementos visuales y acústicos que lo componen. La música del EP está inmersa en las corrientes tranquilas y suaves de las baladas pop y en los ritmos alegres y más movidos del género urbano.

Desde los 10 años empezó en la música, ¿cómo fueron esos inicios?

Jugaba fútbol pero me enamoré de la guitarra desde el primer momento en que la toque. Ahí empecé a escribir y me di cuenta de que la música era lo mío. Luego conocí a personas que me llevaron a un estudio de grabación que se llama F5 Producciones, ese ha sido el sitio que me ha ayudado y apoyado a crecer como artista y persona.

¿Cuál cree que es el mensaje que transmiten sus canciones?

Sentimientos. Lo que yo quiero es cantarle a la gente y enseñarles a los niños que hay otras formas de vida, como la música. No es solamente cantar, sino que se sumerjan hasta el punto de interpretar el instrumento y se vuelvan uno solo, porque un niño que hace esto, jamás va a empezar un arma.

¿Cuál es el mensaje que quiere dar a las mujeres?

Por medio de mis letras quiero decirles que son lo mejor, transmitir ese respeto que yo siento hacia ellas para que sepan su valor, pero no de la manera en que lo hacen otros. Quiero que un niño escuche mi música, la cante, y entienda que a una mujer se le puede decir que es sensual de otra manera.

¿Tiene alguna crítica hacia el reguetón teniendo en cuenta que sus canciones hablan del respeto hacia las mujeres?

La música es un mundo donde los artistas escogen de qué forma utilizarla para dejar su mensaje y eso es respetable. Cris Suárez escoge esa forma de dar un mensaje positivo de amor, de ser más cordial en el momento de decirle a una mujer que es hermosa, que tiene lindos ojos, etc.

¿Estaría dispuesto a realizar una colaboración con un cantante de este género musical?

Sí, claro, porque la música es un mundo diverso, entonces cualquier cosa es una enseñanza para mí, todos aprendemos. No podemos decir que no.

¿Alguien en especial?

Todavía no lo he pensado.

Han sido siete meses desde que lanzó su primer sencillo, ¿cómo ha sido ese proceso?

He crecido mucho. Doy gracias a Dios que las personas acepten ese estilo romántico diferente, porque uno está muy acostumbrado a escuchar otro tipo de propuestas y Cris Suarez le apostó al amor, a ese estilo romántico.

¿En qué momento definió su estilo?

Durante todo este tiempo he intentado buscar ese sonido y estilo que la gente pueda escuchar y diga ahí está Cris cantándole al amor con una melodía romántica o con una que lo haga mover todo.

Aparte del violín, el piano y la guitarra, ¿ha pensado en incorporar algún elemento más folclórico en su siguiente canción?

Sí. Estoy muy abierto a los cambios. Creo que va a llegar un momento en el que pueda coger un acordeón y tocarlo. Pero pues mi esencia en sí es la guitarra porque de ahí parten todas mis producciones.

Al hacer una nueva canción, ¿cuál es el truco para no repetir los ritmos y crear algo diferente?

Principalmente, pienso que lo más importante es la creatividad porque esto es una escuela y por eso, le apuesto a mostrar esa versatilidad. Si nos ponemos a escuchar el contenido de Arrecife Urbano es algo que se puede conseguir en las emisoras o en las nuevas plataformas digitales.

¿Tiene algún género que considere como un reto?

Sí, el vallenato. Me parece que es un estilo muy difícil.

Entre "Kalimba", "La verdad", "Quisiera saber", "Sirena", "Tu número" y "Aquí", ¿cuál cree que está marcando su historia de la música?

Quisiera saber, a esa le apuesto.

¿Qué otros proyectos se vienen?

Por el momento estamos muy concentrados a nivel nacional buscando estrategias para promocionar el disco. Espero que la gente lo conozco y de paso me diga qué es lo que más le gusta porque ahí ellos le dicen a uno como cuál es la marea qué debe coger.