Crudo Means Raw, al ritmo de su palpitar

—Después de Todos tienen que comer (2016), tuve un bloqueo creativo y ese bloqueo se rompió cuando hice Mi ego es un cadáver (“tuve que matar ese man para ver todo lo que necesito saber. Mi ego es un cadáver, pido a ese hijueputa que se calle y que no juzgue cada vez que yo resbale, ayyo, mi ego es un cadáver”). Ahí tuve la iniciativa de hacer DMT, Síntesis, De par en par, La mitad de la mitad. Ahí empezó Esmeraldas.

Todo podía salir mal, o por lo menos no como él quería, pero lo aceptó. Y así, haciendo las paces con la posibilidad del fracaso, Crudo Means Raw decidió asumir el riesgo que implica borrar los límites de su música. Primero con el trap y luego con el dembow.

—Yo lo llamo reguetón, sin miedo, pero las técnicas para hacer la música son las técnicas del hip hop y a mí me suena muy rapero también. La mitad de la mitad surgió así, hice un beat de reguetón con unos samples de rap que tenía y pensé: vamos a ver qué pasa.

Y lo que pasó fue que se volvió viral. Fue tendencia en Spotify, empezó a sonar en discotecas y emisoras y empezaron a buscarlo y a llegarle propuestas. Primero por la pista, por la que le ofrecían hasta US$12.000; luego, contratos de representación, distribución... en fin, hasta AKT tenía ofertas para hacerle. Se abrió, como dice él, una puerta a la siguiente dimensión, al mainstream.

—Sabes que también me dio una dosis de confianza muy fuerte, porque con La mitad de la mitad me empezaron a escuchar en México, Guatemala, Costa Rica, Caldas. Yo veía eso en el celular y como, uf, de una, vamos a hacerlo pues, sigamos por esta a ver qué sucede.

Aunque él lo llama reguetón, parece que ese término no define por completo esa mezcla de sonidos, influencias y ambiciones. Para la revista Rolling Stone (versión Estados Unidos), es hip hop latino; para Rebecca León, antes mánager de J Balvin (hoy de Ozuna, Juanes y Rosalía), es como la versión latina de A Tribe Called Quest.

Reguetón o no, lo del Crudo es la exploración de sus orígenes y sus influencias. Es el amor por el hip hop y el desencanto de la cultura gringa, es una búsqueda y apropiación de lo colombiano y lo latino, y una propuesta más abarcadora. Es más que rapear sobre dembows, es una colisión entre sonidos, ideas, técnicas e inquietudes. Es su reencuentro con el reguetón después de muchos años.

—Yo hice un reguetón con José (J Balvin), Reykon y Golpe a Golpe. Mera pelle de tema nos hicimos. Ellos ya sabían para dónde iban, así no tuvieran letras que cantar, le digo que las improvisaban allá arriba y rompían. Yo no la sentía en ese momento, quería aprender a hacer pistas y, la verdad, no me sentía capacitado para tocar una tarima todavía, como pararme a cantar... ¿cantar qué? Sentía que quería ser más como J Dilla que como Yankee.

Pero ese camino que tomó para estar más cerca de J Dilla también desembocó en el reguetón. Aunque en una posición que al Crudo le resulta mucho más cómoda. Produce y compone, aleja al reguetón de ese lugar común de amor-sexo-desamor y lo nutre de un abanico musical tan extenso, que reúne desde Bone Thugs and Harmony y Moodymann hasta cumbia y música de parranda decembrina.

—Es otra vaina y ese ha sido el objetivo también. Y qué chimba como vamos a ponerlos a bailar, pero también a escuchar, a la misma vez, pues ¿por qué no?

Y eso es precisamente Esmeraldas. Un disco que abarca todo lo que ha publicado desde Será, será (2017), tres canciones y algunas pistas inéditas que sintetizan la trayectoria de Crudo Means Raw desde aquel reguetón fallido. Un disco audaz, que se pasea sin problema entre el rap, el trap y el dembow de una forma continúa, dando muestras de cómo ha sido el proceso de Crudo para lograr armonía de semejante colisión.

—Todo el proceso dentro del estudio ha sido fume y tome café y escurrirse el cerebro y vuelva a lugares recónditos de su cerebro para poder sacar lo más retorcido, lo más llamativo, lo más amoroso, lo más sentido.

Canciones de letras sencillas que mantienen esa propensión por la trascendencia y el sentido de la vida y la muerte ya característico en Crudo, agrupadas por colores que más parecen un mapa de tono corporal que responden a ciertos estímulos y se van desvaneciendo entre sí. Son pistas sobre pistas que al final dejan la sensación de que Crudo entra en una etapa de exploración personal mucho más profunda y explícita.

Aunque los dembows le abrieron la puerta a esa otra dimensión, el Crudo prefirió no cruzar el umbral. Escuchó todas las ofertas, pero no se decidió por ninguna. Mantiene su independencia y espera relacionarse desde ahí. Ya lo hizo con Juanes, cuando grabaron Aurora. Ahora con Concord Music, quienes pusieron a su disposición el catálogo de Fania Records para que lo recree, y otras colaboraciones que tiene pendientes.

—Hay que hacerle sin miedo a caerse. Yo soy hip hop y siento que el hip hop fue hecho para mí. Me hubiera encantado ser de Brooklyn y haber nacido escuchando rap y haberlo mantenido real y la onda, pero yo no soy de Brooklyn, soy de Medellín, y tengo que ser fiel a lo que escucho en la calle y cuando se hace de corazón, usted puede hacer lo que quiera y eso no falla. Sé que he sido influencia para muchas cosas que están en el mercado ahora, en el mainstream, entonces por eso es el reto de hacer cosas cada vez más difíciles de morder, estoy tratando de marcar la diferencia lo que más pueda.