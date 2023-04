Santiago Tavella, bajista del Cuarteto de Nos, cantó “Enamorado Tuyo” durante el concierto en Tunja. “Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo / No te vistas, no te hagas la nunca vista / Tengo en vista cantarte un “hasta la vista” / No te vistas, no te hagas la nunca vista/ Tengo lista una canción que dice “hasta la vista señorita”, dice el coro de la canción.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada