Cuenta regresiva para BTS: Jungkook y Jimin completan el servicio militar

Jungkook y Jimin, integrantes de la agrupación musical BTS, fueron dados de baja este miércoles tras completar el servicio militar obligatorio. Con su regreso, ya son seis los miembros que han cumplido con esta obligación en Corea del Sur, lo que deja al grupo cada vez más cerca de reunirse oficialmente sobre los escenarios.

Ambos artistas se alistaron juntos en diciembre de 2023 como soldados activos en la Brigada de Artillería de la 5.ª División de Infantería del Ejército. Su liberación se produjo apenas un día después de la de RM y V, y se suma a la de Jin y J-Hope, quienes completaron el servicio en 2023.

Así fue la salida de Jungkook y Jimin, de BTS, del servicio militar

Tras su salida de la base militar—alrededor de las 8:00 a. m., hora local del martes (00:00 GMT)—, Jimin y Jungkook participaron en una breve ceremonia pública en un estadio del condado de Yeoncheon, provincia de Gyeonggi, a unos 70 kilómetros al norte de Seúl. Vestidos con su uniforme militar, los artistas se dirigieron a la prensa y a los numerosos fanáticos que esperaron desde temprano para recibirlos. El acto fue transmitido por varios canales surcoreanos y recibió amplia cobertura en directo.

“Ha pasado bastante tiempo desde el covid-19 y luego el servicio militar, así que muchas gracias por esperarnos”, dijo Jimin, quien aseguró que el grupo se está preparando para mostrar una versión “aún mejor” de sí mismos. También alentó al público a expresar palabras amables hacia los soldados que vean pasar, reconociendo lo difícil de la experiencia.

Jungkook, por su parte, reconoció sentirse un poco tímido frente a las cámaras: “Hace tiempo que no estoy frente a una cámara, y me da un poco de vergüenza porque ni siquiera me maquillé, así que no sé bien qué decir”. Además, agradeció a sus compañeros del servicio y saludó a sus seguidores.

La ficha que le falta a BTS

El único miembro que aún permanece en servicio es Suga, asignado como agente de servicio social por razones médicas. Está previsto que termine oficialmente el 21 de junio.

Tanto Jimin como Jungkook han desarrollado con éxito sus carreras como solistas. El primero alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 con Like Crazy, mientras que Jungkook hizo lo propio con Seven.

Para celebrar el retorno de sus artistas, la empresa Hybe, matriz de BigHit Music, decoró su sede en Seúl con los logos de BTS y ARMY, además del mensaje “We Are Back”, que permanecerá exhibido hasta el 29 de junio.

Con seis integrantes ya en libertad y uno más a punto de terminar, el esperado regreso completo de BTS parece ser solo cuestión de tiempo.