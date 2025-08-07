Damas Gratis: La historia de la banda que abandonó el escenario del Movistar Arena

Pablo Lescano, fundador de Damas Gratis, es uno de los artistas más representativos de Argentina en los últimos veinte años. Foto: Getty Images - Medios y Media

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Veinticinco años después de irrumpir en la escena musical argentina con sintetizadores filosos y letras callejeras, Damas Gratis sigue siendo una de las agrupaciones más influyentes de Latinoamérica. Fundada en 2000 por Pablo Lescano, la banda se convirtió en la cara visible de la cumbia villera, un género nacido en las periferias de Buenos Aires que se volvió fenómeno continental. Su propuesta sonora, directa y sin pudores, encontró eco en millones de jóvenes de sectores populares que no se sentían representados por el pop latino tradicional.

Pero el pasado miércoles 6 de agosto, en Bogotá, esa historia de comunión con el público vivió uno de sus episodios más oscuros. La banda tenía previsto presentarse por primera vez en el Movistar Arena, un escenario que prometía fiesta, nostalgia y un lleno total. Sin embargo, minutos antes del show, el caos se apoderó del recinto.

Grupos de asistentes, identificados como seguidores de equipos de fútbol rivales —Millonarios y Santa Fe—, se enfrentaron en una batalla campal. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran agresiones con vallas, sillas y hasta armas blancas. El saldo fue devastador: una persona murió atropellada en medio del tumulto, cinco más resultaron heridas, una de ellas en estado crítico.

“Chau Bogotá, Colombia me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, escribió Pablo Lescano en su cuenta de X (antes Twitter), tras confirmarse la cancelación del concierto. El Movistar Arena emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y explicó que se trató de una decisión tomada por razones de seguridad, en coordinación con las autoridades.

El impacto de Damas Gratis en la música

Para entender la dimensión del impacto de Damas Gratis, hay que volver al año 2000. Con Para los pibes, su primer disco, la banda marcó un antes y un después en la música tropical argentina. Lescano —quien había sido tecladista de Amar Azul y lideró la efímera agrupación Flor de Piedra— decidió entonces crear un proyecto donde pudiera hablar sin filtros del entorno que lo rodeaba: pobreza, drogas, violencia, amistad y amor en clave de barrio.

Con hits como Los dueños del pabellón, Laura se te ve la tanga o No te creas tan importante, Damas Gratis no solo llenó bailantas, también rompió el cerco mediático que mantenía a la cumbia villera en la marginalidad. En cuestión de años, la banda pasó de ser resistida por la crítica a ser estudiada como fenómeno sociológico y musical. Lescano, con su estilo inconfundible y su teclado Yamaha como escudo, fue señalado por muchos como un cronista urbano con mirada punk.

Premios, giras y nuevos públicos

A lo largo de su carrera, la banda ha sido reconocida en varias ocasiones. En 2011 ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum de Grupo Tropical por Esquivando el éxito, y en 2022 volvió a figurar entre los nominados gracias a Perrito Malvado, colaboración con L-Gante. Su éxito más reciente en plataformas es Me vas a extrañar, versión junto a Viru Kumbieron que alcanzó el primer lugar en el ranking Argentina Hot 100.

Más allá de las fronteras, Damas Gratis ha girado por países como Paraguay, Bolivia, Chile, España y Colombia, donde ha consolidado una base de fans sólida y transversal. En ciudades como Barcelona o Montevideo han colgado el cartel de “sold out”, mientras que en Argentina han sido protagonistas de festivales multitudinarios como Cosquín Rock, compartiendo cartel con artistas de rock, rap y electrónica.

¿Qué pasó en el concierto del Movistar Arena?

El concierto en Bogotá estaba llamado a ser una fiesta para los fanáticos colombianos. Las entradas se habían agotado con semanas de anticipación y el Movistar Arena prometía ser el epicentro de una noche inolvidable. Sin embargo, la mezcla de barras bravas, consumo de alcohol y escasa vigilancia derivó en un episodio lamentable que ahora está bajo investigación por parte de las autoridades.

Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, compartió algunos de los mensajes que recibió tras el lamentable episodio en el Movistar Arena. En su publicación escribió: “Chau Bogotá. Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por lo sucedido” ➤ pic.twitter.com/GHybRF6zvq — Santiago Rios Conto (@sriosconto) August 7, 2025

La tragedia en la capital colombiana no solo enluta un evento musical, también reabre el debate sobre la seguridad en conciertos masivos y la responsabilidad compartida entre organizadores, logística y fuerzas del orden. Mientras tanto, Damas Gratis vuelve a ser tendencia, esta vez no por un nuevo himno cumbiero, sino por una noche que se convirtió en pesadilla.