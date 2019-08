Damian regresa a la escena musical con el sencillo "Pensando en ti"

Redacción música

Compuesta por él y producida por Dj Keywar Campbell y Jossi Díaz en "La Casa de los Exitos" de Barranquilla, la canción hace su aparición en los listados de la música latina, no sólo en Colombia, sino en también en Estados Unidos.

Musicalmente, Damian nació escuchando reggae de artistas como Bob Marley, UB40 e Inner Circle, entre otros.

Damian regresa en esta ocasión a su esencia musical con "Pensando en ti", un tema que a ritmo de reggae cuenta la historia de esos amores que, por una u otra razón, ya no están juntos, evocando la nostalgia que produce extrañar a alguien cuando se ama, ya sea porque pusieron punto final a su relación o sencillamente la distancia los mantiene separados.

Compuesta por Damian y producida por Dj Keywar Campbell y Jossi Díaz en La Casa de los Exitos de Barranquilla, "Pensando en ti", hace su aparición en los listados de la música latina, no sólo en Colombia, sino en Estados Unidos, donde estará próximamente para promocionar este sencillo con el que el cantautor colombiano continúa paso a paso su proyección internacional.

Musicalmente, Damian nació escuchando reggae de artistas como Bob Marley, UB40 e Inner Circle, entre otros. Siempre ha disfrutado componer música de este estilo, "De hecho antes he realizado otras canciones a ritmo de reggae, y en este caso, retomamos con este género que nunca he dejado",confirma Damian, refiriéndose a su nuevo lanzamiento.

El sencillo se estrenó este viernes junto al video musical que fue dirigido por el colombiano Wilson Ferrer, quien eligió paisajes maravillosos de la costa Atlántica colombiana para contar esta historia de amor, donde el protagonista no para de recordar los buenos momentos que vivió con esa mujer con quien hoy ya no está. Adicionalmente, Damian y su banda hacen parte de la historia, interpretando la canción.