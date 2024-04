Daniel, Me Estás Matando anuncia concierto en Bogotá y Medellín: fechas, boletas y más

Los mexicanos Daniel Zepeda e Iván de la Rioja conforman esta propuesta coocida como “la revolución del bolero”. Foto: Cortesía

El dúo mexicano conformado por Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, conocidos como Daniel, Me Estás Matando, se preparan para presentar su último álbum, “Como arruinarte la vida”, en medio de una gira por Latinoamérica. Este tour incluirá dos ciudades colombianas como su primer arribo, luego de presentarse en Festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey, México.

Quizá le pueda interesar: J Balvin junto a Will Smith, así fue su presentación en Coachella

Conocidos como “la revolución del bolero”, Daniel Me Estás Matando combina letras románticas y nostálgicas con un toque de humor, dirigido a jóvenes y a aquellos con corazones no tan jóvenes. Con su particular estilo, denominado “Bolero Glam”, ha conseguido, en plataformas como Spotify, más de dos millones de oyentes, y éxitos como ‘Lo Hice, Te Dejé’ o ‘¿Qué Se Siente Que Me Gustes Tanto?’, que han superado los 50 millones de reproducciones.

“Con esta propuesta, Daniel Me Estás Matando invita a su audiencia a dejarse llevar y a permitirse ser arrastrados por las emociones del bolero. La combinación de sus letras conmovedoras y su estilo fresco y moderno los ha convertido en una de las propuestas más destacadas en la historia del género”, aseguran los organizadores del evento.

Daniel, Me Estás Matando en Medellín

La agrupación mexicana se presentará inicialmente en la capital antioqueña el próximo miércoles 14 de agosto. La cita será en el Pequeño Teatro de Medellín con entradas desde $120 mil (más servicio). Puede adquirirlas en la página web de Eticketablanca o aquí.

Daniel, Me Estás Matando en Bogotá

Luego, la banda visitará la capital colombiana, el jueves 15 de agosto, en el Lourdes Music Hall en Bogotá. Las entradas están desde los $100 mil pesos (más servicio) y se pueden encontrar en la página web de Eticketablanca o aquí.