Danny Ocean habla sobre su álbum ‘Babylon Club’. “Cada canción es una historia”

El cantante y compositor venezolano Danny Ocean ha presentado oficialmente Babylon Club, su cuarto álbum de estudio, una obra que trasciende la música para erigirse como un “lugar de escape” simbólico donde convergen la libertad, la nostalgia, el ritmo caribeño y la introspección emocional .

Desde que embala sus maletas en medio de giras interminables, Danny imaginó un espacio distinto: “Es como este lugar utópico de la playa donde llegas, ese espacio en tu vida donde te das cuenta que no todo es trabajo y que la vida es hermosa también” . Con esa premisa surgió Babylon Club, un club imaginario —pero cargado de significado— nacida también en honor a su comunidad más cercana, bautizada con el mismo nombre a través de un grupo privado en Telegram.

¿Qué ritmos tienen las canciones de ‘Babylon Club’?

Con 14 canciones que bosquejan paisajes sonoros entre dancehall, afrobeat, pop alternativo y electrónica emocional, el álbum dibuja una paleta vibrante y diversa . La idea nace, según el artista, de una necesidad personal de recarga emocional durante su apretada agenda artística .

Danny habla de sus raíces caribeñas con orgullo: “A fin de cuentas me encanta el merengue, me encanta el afro, me encanta todo lo que son sonidos tropi” . Esa esencia se refleja en temas como “Crayola”, donde se zambulle totalmente en la salsa, y otras canciones inspiradas en momentos espontáneos como “Corazón”, nacida mientras compartía con amigos en Miami.

Colaboraciones que nacen de la amistad

El álbum apuesta por la diversidad y la conexión real. “Priti”, el primer sencillo, fue fruto de un viaje a Panamá con Sech, quien lo recibió con alegría y terminó fraguando una amistad . “Sunshine” presenta a Louis BPM, joven voz urbana venezolana: “Me gustó mucho su voz, me gustó mucho cómo escribe su realidad” .

Con “AyMami”, Danny revive una colaboración de más de ocho años atrás junto a Kenia Os, cuya buena vibra destacó en el estudio: “Hace como ocho años... y de repente el año pasado me topé con el demo otra vez. Lo escuché, dije ¡guau!” . Las demás colaboraciones, como las de Arcángel, Aitana, Kapo y El Alfa, no buscan fórmulas forzadas, sino historias compartidas: “Cada tema representa un momento, una emoción, una historia...”

Música y cine: un corto que abraza la migración

El lanzamiento del álbum viene acompañado de un cortometraje que entrelaza videos de cinco canciones. En él, Danny personifica una especie de ángel guía para los migrantes, mostrándoles el camino hacia la “playa que al final es Babylon Club” . Respecto a esta experiencia, comenta: “No estoy diciendo que dejes de trabajar… pero escápate, date también un tiempo para ti, que te lo mereces y acuérdate que la vida también es hermosa”. Además, envía un mensaje de aliento: “Como migrante, puedo decir que lo que pasa da miedo… lo único que puedo decir es fuerza y paciencia” .

En consonancia con el espíritu del disco, Danny lanzará una gira por Latinoamérica desde septiembre, visitando países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá . Aunque no descarta extenderse a España, por ahora prefiere compás pausado: “Me siento tranquilo. Estoy en paz… orgulloso de la cantidad de energía que le he puesto a esto” .

Babylon Club es más que un álbum: es un manifiesto emocional camuflado en fiesta, una pausa consciente del ruido del mundo, una declaración de libertad desde el Caribe y el exilio. Danny Ocean deja claro que la música, más allá del ritmo, tiene el poder de reconectar, sanar y celebrar la vida.

Una colaboración con Coca Cola

“El álbum empezó con ‘Imagínate’, una canción que hice junto a Kapo. Estaba en una gira en Estados Unidos el año pasado, y tenía en mente una playa a la que había ido en República Dominicana hace unos meses atrás, y lo único que quería era volver. Así fue como nació este concepto. Fue el primer tema que sacamos, y el que dictó el sonido de todo el disco. El año pasado saqué otro álbum dedicado a Venezuela, y quería que este último fuera un contraste a lo que ya había hecho. ‘Babylon Club’ es alegría, es felicidad. Hicimos un cortometraje con actores venezolanos porque quería que el diálogo tuviera mucho de nuestra jerga para impulsar nuestra cultura fuera del país. No fue algo tan pensado, solo fluyó“, dijo el artista en entrevista con Vea, enfatizando en la colaboración con Coca Cola y su rol dentro del álbum.

“Esta colaboración llegó en un momento muy importante de mi carrera, justamente en ‘Babylon Club’. El concepto de este álbum habla de escaparse y compartir con amigos, tomarte el tiempo de ir a la playa y recordar que la vida es hermosa. Para mí es un honor trabajar con una de mis marcas favoritas en el mundo", concluyó.