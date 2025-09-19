Danny Ocean, Il Divo, Viva la salsa y otros conciertos en Bogotá este fin de semana

Resume e infórmame rápido

La capital colombiana se convierte en epicentro musical este fin de semana, con una agenda que va desde la salsa clásica hasta el pop urbano y el crossover vocal. Si estás pensando en planear una noche diferente, aquí están los eventos que pondrán a latir a Bogotá.

Viva la Salsa 2025 en El Campín

El viernes 19, el Estadio El Campín retumbará con la descarga tropical de Víctor Manuelle, Óscar D’León, El Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivera, Yiyo Sarante, Conjunto Clásico y Fruko y Sus Tesos. Son leyendas vivas de la salsa que, entre clásicos como “Que suenen los tambores” y “Detalles”, prometen un homenaje al mes del Amor y la Amistad.

Boletería: Disponible en Tuboleta. Palcos desde $700.000 hasta $900.000 más servicio. Apertura de puertas: 3:00 p.m. Solo para mayores de 18 años.

Danny Ocean, pop urbano para corazones jóvenes

El venezolano que conquistó el mundo con “Me Rehúso” llega el viernes 19 al Movistar Arena con su Reflexa Tour 2025. Ocean es hoy una de las figuras más queridas del pop latino, conocido por su mezcla de reguetón suave, balada y electrónica.

Boletas: Tribuna Fan Sur desde $499.000 + $89.000 y platea desde $229.000 + $41.000 en Tuboleta. Apertura de puertas: 6:00 p.m., show a las 7:00 p.m. Edad mínima: 14 años (menores de 16 acompañados).

Filarmónica de Bogotá: música gratis para todos

La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrece dos presentaciones especiales tituladas “Del amor, la amistad y otras pasiones musicales”.

Viernes 19: Catedral San Juan Bautista (Engativá), 6:00 p.m.

Sábado 20: Auditorio León de Greiff (Universidad Nacional), 4:00 p.m.

Ambos conciertos son de entrada libre hasta completar aforo, una oportunidad perfecta para disfrutar de música sinfónica sin costo.

Chris Potter Trio, jazz de primera

El reconocido saxofonista estadounidense Chris Potter, considerado uno de los grandes del jazz contemporáneo, se presenta el sábado 20 en el Teatro Colsubsidio. Su virtuosismo y exploraciones sonoras lo han llevado a escenarios de todo el mundo.

Entradas: En Tuboleta; precios desde $160.000 según localidad.

Juan Fernando Velasco en el Jorge Eliécer Gaitán

El cantautor ecuatoriano, célebre por baladas como “Chao Lola” y “Dicen de mí”, trae su gira “Julio Eterno” con dos funciones: viernes y sábado. Sus letras románticas y cercanía con el público lo convierten en uno de los favoritos de la región.

Boletas: Disponibles en Tuboleta; desde $90.000.

Il Divo, un cierre elegante para el domingo

El domingo 21, el Movistar Arena recibirá a Il Divo y su By Candlelight Tour, un formato íntimo que combina baladas pop y arias clásicas. Formados en 2004, el cuarteto ha vendido más de 30 millones de discos en el mundo y sigue cautivando a públicos de todas las edades.

Boletería: A la venta en Tuboleta, con precios variables según localidad. Apertura de puertas: 5:00 p.m. Edad mínima: 12 años.

Consejos para disfrutar el fin de semana musical

Compra tus boletas solo en canales oficiales (Tuboleta o Movistar Arena).

Llega con tiempo: en eventos grandes como El Campín y el Movistar Arena el tráfico puede ser complicado.

Ten en cuenta los cargos de servicio y restricciones de edad antes de asistir.

Si prefieres planes tranquilos o gratuitos, las presentaciones de la Filarmónica son una excelente alternativa.