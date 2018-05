Dave Grohl subió a sus hijas al escenario para tocar canciones de Adele y Foo Fighters

Con información de Europa Press

Dave Grohl, el cantante de Foo Fighters, participó el fin de semana pasado en Notes & Words, un pequeño festival benéfico a favor del UCSF Benioff Children's Hospital.

Durante la presentación que tuvo lugar en el Fox Theater de Oakland (California) el artista invitó a la tarima a sus hijas Violet y Harper, con quienes interpretó temas de Adele, Queen y Foo Fighters.

Violet, de 12 años, cantó "When we were young" de Adele acompañada por su padre, quien tocó la guitarra.



Luego, Harper, de 9 años, se unió a ellos en la canción "The sky is a neighborhood", sencillo incluido en el disco "Concrete and gold" que Foo Fighters lanzó en 2017 y en cuyo video aparecen las hijas del exintegrante de Nirvana.