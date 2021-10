Dead Purple lanza “7 and 7 Is”, primer sencillo de su próximo álbum de estudio

Dead Purple tiene su mundo al revés, rompiendo sus propias reglas musicales no escritas y, por primera vez en 50 años de historia de la banda, graba un álbum compuesto al 100% de música originalmente escrita y grabada por otros artistas.

Este nuevo sencillo, originalmente escrito y grabado por la banda Love, ahora viene con el sonido Deep Purple. “7 And 7 Is” transmite el mensaje de “Convertirse al Crimen”: se trata de diversión, pero que se toma en serio. Las canciones han sido escritas por otros, pero el resultado es 100% Deep Purple.

Deep Purple - 7 and 7 Is

El Alegato

Después de cinco décadas de registros hechos principalmente de material original, el álbum # 22 °de estudio consta únicamente de canciones escritas y grabadas previamente por otros artistas: un delito que la policía del rock y los puristas Gran Jurado describen comúnmente como “hacer versiones”.

Precedente:

Los primeros álbumes de Deep Purple contenían una cantidad sustancial de versiones de portada, así como ocurrencias desvergonzadas ocasionales presentes en los últimos tres álbumes.

La Evidencia:

Grabaciones de estudio de temas publicados anteriormente por: Love, Huey “Piano” Smith, Fleetwood Mac, Mitch Ryder & the Detroit, Bob Dylan, Ray Charles & Quincy Jones, Little Feat, The Yardbirds, Lonnie Donegan / Johnny Horton, Bob Seger System, Cream, más el popurrí de Caught In The Act feat. canciones de Freddie King, Booker T. y M.G.’s, The Allman Brothers Band, Led Zeppelin, The Spencer Davis Group.

Compañero de Crimen:

Bob Ezrin, Productor

Lugar del Crimen:

UK, Switzerland, Portugal, USA, Canadá.

Archivos del Caso:

No se encontró obligación contractual o reclamo de sello discográfico para justificar el presunto delito.

Justificación:

Paice, Gillan, Glover, Airey y Morse ya estuvieron en confinamiento domiciliario durante todo el período en que se cometió el presunto delito, se vieron obligados a cancelar todos los planes para los años 2020 y 2021, y no estaban en condiciones de tocar en vivo o crear música nueva.

Evidencia inculpatoria:

Facturas de equipos de grabación desde cada uno de sus hogares, evidencia del tiempo de estudio pasado en los Real World Studios de Peter Gabriel, varios correos electrónicos con listas de pistas alternativas intercambiadas, llamadas telefónicas grabadas con productores y socios comerciales con varios niveles de euforia y escepticismo sobre el crimen.

Respuesta del demandado:

Con una declaración grabada, el acusado afirmó que “la música es solo música” y esto es “justo lo que hacemos”, sin mostrar signos de emoción, arrepentimiento o conciencia de culpa.