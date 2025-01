“Debí tirar más fotos de cuando te tuve”, trend de TikTok hace llorar a Bad Bunny

Conozca de que trata el trend de TikTok ‘Debí tirar más fotos de cuando te tuve’ que ha conmovido a los usuarios. Foto: EFE - Rimas Music

El pasado 5 de enero Bad Bunny lanzo su nuevo álbum ‘Debí tirar más fotos", un lanzamiento con el que rinde homenaje a Puerto Rico.

“Llevo años soñando con este álbum, soñando con varias canciones que verlas hechas realidad, me llena de mucha alegría”, dijo Bad Bunny en un comunicado de prensa sobre el disco. “Siempre he sido honesto con las personas que me siguen, cada vez les muestro más de mí porque y a su vez yo también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear”.

Entre las canciones más destacadas se encuentran ‘Nuevayol’, ‘Voy a llevarte pa’ PR’, ‘Baile inolvidable’ y ‘DTMF’. Esta última, abreviatura de Debí tirar más fotos, no solo se convirtió en una de las favoritas, sino que también inspiró un trend viral en TikTok.

Trend en TikTok “Debí tomar más fotos mientras te tuve”

El impacto de “Debí tomar más fotos mientras te tuve” en la plataforma se debe a su letra que invita a reflexionar sobre la importancia de preservar recuerdos, lo que ha motivado a miles de usuarios a compartir videos con clips en los que usan la canción de fondo mientras muestran momentos significativos con amigos y familiares que ya no están, destacando el añoro de no haber capturado más fotografías juntos.

La reacción de Bad Bunny a “Debí tirar más fotos” sorprendió a sus seguidores por ver al cantante compartir un emotivo video en su cuenta de TikTok este miércoles 8 de enero.

En el clip, se escucha de fondo el verso de la canción mientras el cantante aparece en primer plano, derramando lágrimas, reflejando la conexión emocional que su tema ha generado en miles de personas.

El video no tardó en acumular miles de comentarios de sus fans, quienes lo felicitan por el éxito de este proyecto y comparten cómo la canción ha impactado en su vida personal. Muchos incluso han declarado que su propósito para este 2025 será tomar más fotos de los momentos importantes de sus vidas junto a sus seres queridos o cumpliendo las metas que tienen trazadas.

