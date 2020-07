Delirio, récord Guinness tras bailar salsa en streaming

View this post on Instagram

¡Lo logramos! 🎉 ¡A ti Cali, nuestra inspiración, este regalo para tu cumpleaños 484! 🎂 Confirmado por Guinness World Records™️: Cali posee el título de récord para el mayor número de videos de personas bailando la misma canción subidos a Facebook durante 1 hora. 💃 Gracias a todos ustedes, nuestros amigos delirantes, porque juntos hicimos historia. 🥰 #EnCaliNosLlamanBaile #CaliBailaEnCasa #CaliEsMía @bco_occidente @bonfiest @cervezaaguila @gobvalle