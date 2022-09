Demi Lovato llega a Bogotá y estas son cinco canciones para recordarla

Demi Lovato alcanzó el estrellato por su papel de Mitchie Torres en la película de Disney “Camp Rock”. Foto: Cortesía: Universal Music/Adriana Zamora

Demtria Devonne Lovato, conocida mundialmente como Demi Lovato, llega este miércoles 7 de septiembre a Colombia para presentarse en el Movistar Arena de Bogotá a las 9:00 p.m. y cantar junto a su público los nuevos de temas de su más reciente álbum y quien da nombre a la gira, “Holy Fvck”.

Lovato quien alcanzó el estrellato por su papel de Mitchie Torres en la película de Disney “Camp Rock”, ha cosechado una exitosa carrera musical luego de su acabar con su etapa de ‘chica disney’.

En honor a su segundo concierto en Bogotá, luego de 10 años en el Coliseo El Campín con su “South America Tour 2010″, presentamos las cinco canciones más populares de la artista.

“Sorry not sorry”

“Sorry not sorry” es la primera canción con que Demi promociona su sexta producción discográfica en 2017 “Tell me you love me”. El tema recibió una gran acogida por parte de la crítica y llegó al número uno en más de 10 países.

La canción es una dedicatoria de Lovato para sus ‘haters’ y recordando a aquellos quienes le hacían bullying a la artista en sus años escolares. Actualmente, “Sorry not sorry” cuenta con más de mil millones de reproducciones en Spotify y más de 500 millones de vistas en YouTube.

“Heart attack”

Con el estreno en 2013 de su álbum homónimo, “Demi”, la artista publicó cuatro sencillos publicitarios para esta producción, “Neon lights”, “Really don’t care”, “Made in the USA” y “Heart attack”, siendo este último uno de los más populares escalando a décimo lugar en la lista estadounidense Billboard Hot 100.

El sencillo logró vender 215 mil descargas en su primera semana de lanzamiento y actualmente cuenta con más de 600 millones de vistas en YouTube.

“Cool for the summer”

“Cool for the sumer” llega como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio “Confident” en 2015. Esta canción fusionó los ritmos pop rock de sus dos primeros discos y fue el primer tema de Demi que tenía más tintes ‘sensuales’.

La canción logró ingresar a las listas de países como Estados Unidos, Francia, Australia, Canadá y España. Actualmente cuenta con más de 500 millones de reproducciones en Spotify.

“Échame la culpa” (con Luis Fonsi)

El cantautor Luis Fonsi invita a Demi Lovato a participar con él en este sencillo, donde se puede escuchar a la artista cantando en español. “Échame la culpa” fue lanzado como en noviembre de 2017 como parte de la décima producción discográfica de Fonsi, “Vida”.

El tema logra llegar al puesto número uno de distintas listas musicales en más de 20 países, es considerada como una de ‘las canciones de verano’ de 2017.

“Confident”

“Confident” hace parte del disco homónimo que fue lanzado por Demi Lovato en 2015 y de donde sale también “Cool for the summer”. Esta canción es el segundo sencillo del álbum y logró posicionarse en el puesto 21 en la lista de Billboard Hot 100.

El vídeo musical del sencillo fue dirigido por Robert Rodriguez, y en escena hacen apariciones la actriz Michelle Rodriguez y los actores Jeff Fahey, Zane Holtz y Marko Zaror.