Demian, historias con mucho “flow”

El artista, quien sorprendió con el lanzamiento de su primer EP “Consecuencias”, presenta ahora el sencillo “Distantes”, con el que profundiza en su propuesta basada en el reguetón.

¿Cómo ha sido el proceso de crecer musicalmente dentro de una ciudad que es considerada la meca del género urbano en la actualidad?

Creo que hay mucha demanda de jóvenes como yo que creen en este sueño, y sobre todo aquí en la capital del género. A todos ellos mi admiración y respeto, pienso que todos tenemos un flow contundente y lo que define el “éxito” es la película, la disciplina y el amor por esta carrera, lo que hago es regalarle a la gente lo que soy realmente a través de mi música, y esa es mi propuesta.

Y como nuevo artista, ¿cree que sigue siendo puro o que se ha ido perdiendo la esencia del reguetón al estar siendo fusionado con otros géneros?

El reguetón sigue estando aquí y, contraria a la opinión de otras personas, se ha hecho más rico al fusionarse con otros géneros. Soy fan de la vieja y de la nueva propuesta del género, pero diría que hoy en día hay mucha más versatilidad y contenido.

¿Qué tiene de diferenciador el proyecto de Demian que permite que prevalezca sobre la alta demanda musical existente en la actualidad?

Hablo de mí, de lo que soy, cuento mis historias a través de la música y eso se puede sentir. No quiero vender un flow que no es el mío, por eso a través de mi arte me entrego a mi público tal y como soy, y me muestro humano. Un día soy luz y quizás al otro oscuridad, y les doy eso a mis fanáticos.

Ya son varios años siendo parte de la industria musical. ¿Cuáles han sido esos retos que han acompañado su carrera?

He vivido cada paso de mi carrera con mucha alegría, sin pretender saltarme ningún escalón. He cumplido muchos sueños y siento que la gente poco a poco se ha conectado con lo que soy, y eso no tiene precio. El simple hecho de arriesgarte a mostrar tu arte ya es un reto enorme, porque le das a la gente una parte de ti, y eso asusta un poco. Ahora, seguir creando música es el reto principal y a través de esa creación conectarnos de manera global.

Vimos que este año lanzó su primer EP y ahora está presentando su nuevo sencillo “Distantes”. ¿Cuáles cree que son las claves para crear y lanzar música en época de pandemia?

El arte nos permite esas cosas maravillosas, crear donde hay destrucción y dar luz donde hay oscuridad. Distantes ha sido eso, hablar de temas que nos han ocurrido a todos y tratar de abordar la pandemia desde ese punto de vista. Quería decirles a todos con Distantes que, pese a todo, no estamos solos.

¿Cómo nació la idea de este nuevo sencillo “Distantes”?, y, ¿cómo fue el proceso de creación de este tema?

En el momento más duro de la pandemia la escribí, quería hablar de esa sensación de distanciamiento desde un punto de vista de pareja. Mi parcero y productor de la ciudad de Cúcuta Bulla Beatz me envió una beat increíble y desde ahí nació el tema. Tomé mi guitarra y comencé a escribirlo, ya desde ese momento tenía claro que quería un acompañamiento con una artista femenina, y con todos esos factores de inspiración salió muy rápido y desde ese día me enamoré de la propuesta que creamos.

Usted recibió una formación musical muy académica. ¿En qué momento decidió que su camino era el género urbano?

Siempre me gustó el reguetón. Esto no es moda para mí, soy fan de este género desde que uno de mis hermanos llevó un casete con el Latigazo. Desde ahí tenía claro que desde la academia quería seguir mis sueños con el género que tanto me gusta.

¿Cómo visualiza el proyecto de Demian en un par de años?

Rompiéndola en todos los escenarios del mundo. Me gusta soñar en grande, así que deseo llevar mis historias a todos los lugares y conectarme con todos ustedes a través de ellas. Quiero ser un artista de la gente, quiero mostrarles que sí vale la pena soñar con la música.

¿Qué proyectos tiene para 2021?

Este 2020 les regalé una parte muy romántica de mí, quiero llevar mi propuesta a otro nivel, mostrar otras facetas. Quiero que bailen con mi música el otro año y mostrarles, quizás, una parte de mí que no conocen.