Denuncian que 'This is America' de Childish Gambino es un plagio

Agencia Europa Press

Acusan a Donald Glover de plagio en su éxito "This is America"

Acusan a Donald Glover de plagio en su éxito "This is America" AFP

Después de las buenas críticas cosechadas por su papel de Lando Calrissian en 'Han Solo: Una historia de Star Wars' y por su canción 'This is America', llegó una nube que oscureció su éxito. (Le puede interesar: Donald Glover: “Lando es el alma de la fiesta”)

Un usuario de Reddit acusó al cantante y actor de plagio. Concretamente, denuncia que Gambino copió "This is America", canción con la que se lanzó hasta el puesto número 1 de la lista Billboard, del single 'American Pharaoh' de Jase Harley, un rapero de Nueva Jersey. (Le puede interesar: ¿Quién es Childish Gambino, el responsable del éxito "This is America"?)

Harley lanzó su canción en Youtube en marzo de 2016, mientras que Childish Gambino publicó su single el cinco de mayo de 2018. A pesar de que el parecido de las canciones es indudable, Fam Rothstein, productor del vídeo de This is America, salió para desmentir públicamente estas acusaciones.

"Internet es un lugar sin consecuencias. Odio que los todos los bloggers blancos puedan decir algo y ustedes lo tomen como si fuera la biblia. Esta canción tiene 3 años y tenemos archivos de Pro Tools para demostrarlo", dijo Rothstein en su cuenta personal de Twitter. No obstantante, después de un momento eliminó el tweet. (Le puede interesar: Ante el éxito de "This is America", Donald Glover prefiere alejarse de internet)

Gambino todavía no ha querido pronunciarse, pero el que sí lo hizo fue Harley. "Siempre pensé que mi canción lo inspiró, desde la primera vez que lo escuché", afirmó el rapero en su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, quiso concluir el asunto diciendo que "es posible que haya tenido alguna influencia en el disco y que todos los artistas se inspiran en los demás".

Harley finalizó la polémica subiendo una publicación en su cuenta de Instagram donde explica que se siente "muy orgulloso de ser reconocido y etiquetado como una de las inspiraciones de una de las piezas musicales y visuales más importantes de nuestro tiempo". Además, el rapero pidió que la controversia no diluya el mensaje que él y Glover están "tratando transmitir".

A falta de que Childish Gambino se pronuncie por estas graves acusaciones, parece que los ánimos se calmaron un poco y hasta el propio afectado quiso restarle importancia a la confrontación.