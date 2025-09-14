Día 1 del Festival Cordillera 2025: Rubén Blades y Miguel Bosé, los protagonistas

A opinión de los fanáticos que han visitado las cuadro ediciones del Festival Cordillera, Rubén Blades marcó un récord de asistencia en el escenario principal. Foto: @josevargasphoto

Bogotá amaneció soleada este 13 de septiembre y el Parque Simón Bolívar recibió con ese brillo especial a miles de asistentes que llegaban listos para vivir el primer día del Festival Cordillera 2025. Con cinco escenarios activos y más de 20 artistas en programación, la jornada prometía intensidad, baile y decisiones difíciles: porque en este festival siempre toca elegir.

La primera gran postal de la tarde la dieron los Gipsy Kings y André Reyes, que encendieron el escenario Cordillera con ese particular sonido que mezcla flamenco, rapsodia romaní y salsa funk. El sol de Bogotá —que se agradece en este tipo de eventos— jugó a favor y convirtió canciones como Bamboléo, Volare y A mi manera en un coro colectivo. Entre palmas y pasos de baile, la tarde empezó a agarrar forma.

El calor también empujaba a buscar hidratación y ahí entraba en acción el sistema cashless, donde se recarga la manilla que habilita las compras dentro del festival. Entre una bebida y otra, el público se iba preparando para uno de los shows más esperados: el de Miguel Bosé.

El español de 69 años llenó el escenario Cordillera como pocas veces se ha visto en las cuatro ediciones del festival. Apenas apareció, el público respondió con euforia, y Bosé lo supo agradecer con un mensaje cargado de nostalgia y emoción:

“Estoy muy feliz de este reencuentro, un reencuentro que estaba esperando por una pausa involuntaria en mi carrera. Pero ahora, esta noche, vamos a retomar esa historia que dejamos colgada en algún momento y algún sitio, y que se convirtió en banda sonora de nuestras vidas con canciones que tocaron el corazón de algún modo. Estoy orgulloso de que estéis aquí acompañándome y me complace saber que estas canciones, que se hicieron aun cuando muchos de los que están aquí no habían llegado al mundo, nacieron para traspasar generaciones. ¡Gracias, Bogotá!”, dijo emocionado.

Con clásicos como Morena Mía, Amante Bandido, Como un lobo y Te amaré (con la que cerró), Bosé dejó en claro por qué era uno de los grandes nombres de la jornada.

Sin tiempo que perder, el plan era moverse a Cotopaxi para vivir el regreso de Crudo Means Raw a los escenarios. El rapero paisa, que llevaba años alejado de los shows en vivo, recuperó la conexión con su público con temas como Hubiera, Desvaneciendo, No te preocupes por mí y Esmeraldas. A muchos les faltó No copio, pero la vibra de reencuentro se sintió de principio a fin. Y mientras todo eso pasaba en Cotopaxi, en el escenario Aconcagua otros disfrutaban del reggae inconfundible de UB40 junto a Ali Campbell, que transportó al público a un viaje clásico de ritmo y nostalgia.

Después vino la recarga en la zona de comidas —con filas eternas, casi que el ’deporte local’ del festival— antes del turno del maestro Rubén Blades en Cordillera. Y sí, los comentarios no exageraban: nunca antes se había visto el escenario principal tan lleno.

El panameño abrió con Plástico y se paseó por canciones que han marcado generaciones: Pedro Navaja, Decisiones, Amor y Control (la más coreada de la noche) y El cantante. Hubo un momento especialmente emotivo cuando en pantalla aparecieron los rostros de colombianos que dejaron huella y ya no están: Gabriel García Márquez, Andrés Escobar, Patricia Teherán, Kaleth Morales, Diomedes Díaz y más. La ovación fue total.

Para terminar de subir la energía los cubanos de Orishas fueron la mejor opción, pues hicieron vibrar el escenario Aconcagua con Represent, A lo cubano y Mística. Y mientras tanto, en el Cordillera, Carlos Vives cerraba con un repertorio lleno de clásicos: La tierra del olvido, La gota fría, Carito y Cumbiana. Entre fuegos artificiales y coreografías de vallenato-rock, el samario se quedó un rato más de lo planeado para complacer a los suyos.

La decisión final de la noche no fue fácil: Paulo Londra, La 33 o La Mosca. Y aunque las tres opciones tenían su atractivo, fueron los argentinos de La Mosca quienes se robaron el corazón de muchos con su cumbia-rock de estadio. Yo te quiero dar, Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar y Para no verte más convirtieron el espacio en una fiesta colectiva. Además, aprovecharon el momento para grabar un video en vivo que hará parte de una de sus próximas producciones, e invitaron a Los Caligaris al escenario para cantar juntos, desatando la locura de los asistentes.

Eso sí, no todo fue perfecto: el escenario se quedó pequeño para la magnitud de la banda y hubo quejas generalizadas de quienes no alcanzaron a ver bien. Muchos aseguraron que La Mosca merecía un espacio más grande dentro del festival, una lección para la organización de cara a próximas ediciones.

Con gargantas roncas y sonrisas amplias, así cerró el primer día del Cordillera 2025. Una jornada donde el sol, la música y la nostalgia se mezclaron para dejar claro que el festival sigue creciendo, y que la vara ya quedó muy alta para lo que viene. Pero esto apenas comienza: este 14 de septiembre arranca el segundo día y seguiremos contando lo que pase. Y claro, si me quedaron artistas por ver o de los que hablar, pido disculpas: es casi imposible abarcarlo todo en un festival que siempre obliga a elegir y a perderse algo. Pero esa también es la magia del Cordillera.