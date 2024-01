Diamante Eléctrico estrena su sencillo “Porcelana”, un viaje sonoro a su octavo álbum

El video de Porcelana, grabado en una noche en Bogotá, fue dirigido por Andrés Kenguan y producido por Kinofónica. Foto: cortesía

Diamante Eléctrico, la banda ganadora del Latin Grammy 2023 y nominada al Grammy 2024 presenta “Porcelana”, el sencillo debut de su altamente anticipado octavo álbum de estudio, “Malhablado”.

“Porcelana”, que representa un cambio importante en su sonido, habla de la continua creatividad e innovación de la banda. Es una canción que invita a los oyentes a sumergirse en sus melodías y letras, un viaje sonoro que refleja amor, melancolía y esperanza.

“Porcelana es un nuevo comienzo, un sonido diferente para Diamante. Este álbum y esta canción tienen un sonido más Lo-Fi en comparación con nuestros trabajos anteriores. Creo que también es un momento de cambio en nuestra manera de escribir canciones, especialmente con ‘Porcelana’, un sencillo lleno de melancolía”, expresó Galeano.

El video de Porcelana, grabado en una noche en Bogotá, fue dirigido por Andrés Kenguan y producido por Kinofónica.

Con una estrategia diferente, la banda colombiana lanzará una canción por mes hasta presentar el álbum completo en junio de 2024, ofreciendo a sus seguidores una oportunidad única para experimentar la evolución de su sonido y composición con cada lanzamiento.

La banda también prepara su Gira Latinoamericana en 2024, en la que será fiel a su rica historia de compartir energía contagiosa con audiencias de todo el mundo. Las seis fechas confirmadas hasta ahora llevarán su música a ciudades icónicas como Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, Xalapa, Puebla y Guadalajara.

Con su reciente victoria en los Latin Grammy 2023 y una nominación al Grammy en 2024, el lugar de Diamante Eléctrico en la industria musical está firmemente establecido. Liderada por Juan Galeano y Daniel Álvarez, la banda ha ganado cuatro Latin Grammy en sus 11 años de carrera. Su sonido fundamental es el rock, pero se entrelaza constantemente con otros géneros como R&B, funk, blues e indie rock.

Su discografía incluye seis álbumes de estudio: Diamante Eléctrico (2013), B (2015), La Gran Oscilación (2016), Buitres (2018); Buitres & Co. (2019), donde el grupo revisitó su álbum con invitados destacados como Enrique Bunbury (“Hacia La Noche”), Alison Mosshart de The Dead Weather (“El Naufragio”) y Vicente García (“Solo Tú, Dueles”), y Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (2021). “Leche de Tigre” es su último álbum, lanzado el 1 de marzo de 2023. La banda suma al día de hoy 4 Latin Grammy.

A medida que se desarrolla su evolución musical, la reciente revelación del título de su álbum, “Malhablado”, en redes sociales sugiere un capítulo aún más emocionante en todo lo que viene.