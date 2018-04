Tiene gira por Europa y México

DJ Kass, antes y después del tema “Scooby Doo Pa Pa”

Juan Carlos Piedrahita B.

DJ Kass, el creador de “Scooby Doo pa pa”, acaba de firmar un contrato con Roundwerk Via Entertainment One.

DJ Kass, el creador de “Scooby Doo pa pa”, acaba de firmar un contrato con Roundwerk Via Entertainment One. Cortesía

DJ Kass se acostó siendo comediante y se despertó como artista. El único peldaño que le tocó superar entre una condición y la otra, fue el de cantante. La escalera no se la inventó él, el responsable fue el público, que se dedicó a convertir en fenómeno el tema Scooby Doo pa pa, la segunda creación de este personaje nacido en Nueva York, pero cuyos ancestros dominicanos dominan esa manifestación que lo ha hecho famoso en las redes sociales.

Ni en sus pronósticos más optimistas contemplaba la posibilidad de que lo que hacía en medio de burlas podía ser casi un ritual social en América Latina. La canción Scooby Doo pa pa partió del rapeo, un estilo que DJ Kass siempre había admirado y al que se dedicó largas jornadas escuchando a los más diestros improvisadores en español y en inglés. Eso de ligar una palabra con la siguiente se le facilitó de tal manera que a los pocos segundos ya tenía varios versos armados. El fenómeno ya estaba en marcha y era poco lo que se podía hacer para detenerlo.

“Cuando yo hice la canción, no tenía ninguna idea de cómo podía ser el desarrollo visual de eso. Todo lo que pasó fue que yo produje un video casero para las redes sociales en el que aparecía bailando. Después incorporé un paso que a todo el mundo le gustó, así que pensé que podía ser contagiosa la alegría y lo volví el baile principal”, así relata DJ Kass la avalancha de Scooby Doo pa pa, que arrancó como un juego, una sátira, y luego se transformó en lo más serio que ha hecho.

La única pretensión de DJ Kass con este tema y con el anterior, es decir, el primero que creó y compuso, Estamos en dembow, ha sido la diversión. El alma de comediante lo marca de una manera significativa y por eso siempre está pensando en términos de entretenimiento más bien ligero para el público. Sus ambiciones son pocas y tal vez esa característica es la que lo ha llevado a recibir múltiples sorpresas.

“Mi búsqueda principal con la canción era reflejar la diversión cuando alguien escucha ese tema en una discoteca. De eso se trataba. Ya luego, cuando lo reflexioné un poco mejor, empecé a entender que podía ser útil mostrarles a los niños la manera adecuada en la que se puede bailar Scooby Doo pa pa”, cuenta DJ Kass, quien confiesa que no le gusta pensar mucho en lo que quiere realizar, para él el secreto está en hacerlo sin miedo y con convicción.

De República Dominicana le gusta portar el estilo del dembow, mientras que de Estados Unidos lo único que aparece en la propuesta musical de DJ Kass son unas pocas palabras que le brincan de forma aleatoria y, otra vez, sin pensarlo demasiado. El rap, el trap, el hip hop, el género urbano en general, lo han nutrido y le han enseñado el rumbo para crecer en el ámbito artístico.

“No puedo decir mentiras. Para mí ha sido muy fácil sobresalir en la música. El año pasado pegué un tema y doce meses después saqué esta canción que está escuchando todo el mundo. Produje Estamos en dembow, que hice con cinco artistas grandes de República Dominicana (El Alfa, El Mayor, entre otros), ahora salgo con Scooby Doo pa pa y ese ha sido el misterio. Gracias a las redes sociales todo ha sido más fácil, porque un producto se puede hacer algo viral”, dice DJ Kass, que acaba de firmar un contrato importante con Roundwerk Via Entertainment One.

El viento ha estado a su favor y él ha sido el primer sorprendido con sus alcances. Según su opinión, su canción lo superó ampliamente y gracias a ella el 23 de abril emprenderá una gira por Europa y un mes más tarde se presentará en diversas plazas de México.

“De las cosas que más me gustan de hacer música es que cada uno tiene su propia opinión. Hay gente que le encanta, que baila la canción y se divierte con ella, mientras que hay otra porción del público que no se la aguanta, pero estoy casi seguro de que se la saben. Mis amigos y vecinos están felices con este proceso que ha pasado en mi vida, porque saben de dónde vengo. Casi siempre me dicen que siga para adelante con la música”, concluye DJ Kass, un latino que se acostó como comediante y se despertó siendo el protagonista del fenómeno viral del momento.