El último perreo de Don Omar: ‘El Rey’ anunció su retiro tras 25 años de carrera

Don Omar fue uno de los pioneros del reguetón. Con canciones como 'Dile', 'Dale don', 'Lamento de una gárgola' y 'Pobre diabla', se abrió un camino en el género por el que llegó a ser catalogado entre muchos seguidores como 'El Rey'.

William Omar Landrón Rivera, conocido mundialmente como Don Omar, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se despedirá de la música después de más de dos décadas de trayectoria. Con 47 años, el artista puertorriqueño confirmó que su adiós de los escenarios será definitivo y ya planea cómo cerrará este capítulo de su vida artística.

¿Por qué Don Omar se retira de la música?

La noticia fue revelada en una entrevista exclusiva con Telemundo Orlando, medio en el cual explicó que el retiro llega como parte de un proceso natural en su carrera. “Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”, expresó el intérprete.

Don Omar adelantó que su despedida no será inmediata, sino que se dará en 2026, año en el que planea ofrecer a sus seguidores varios proyectos de gran valor sentimental. “Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco, inédito y lanzarlo en 2026”, agregó. Además, confirmó su intención de realizar una gira final, inicialmente en Estados Unidos, pero con la posibilidad de extenderla a otros países.

El cantante también explicó que este paso responde a una etapa más madura en su vida. Fue entonces cuando recordó su lucha contra el cáncer, diagnóstico que reveló a mediados de 2024.

“Hoy es justo un año antes de mi operación. Justo hace un año yo tenía todo el miedo del mundo, no tenía una pelea con Dios y nunca le pregunté por qué, pero sí sentía el deseo de no morir”, relató Don Omar en la entrevista. Tras superar ese episodio, aseguró que su perspectiva sobre la vida y la carrera cambió por completo.

A lo largo de 2025, el ‘Rey del reguetón’ ha mantenido una agenda activa, con presentaciones en distintos escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica. En agosto se presentó en México y en noviembre regresará como uno de los artistas principales del Coca-Cola Flow Fest 2025 en Ciudad de México. “Este año me ha regalado estar más cerca que nunca de mi México. Gracias por tantos años de apoyo y por adoptarme como uno de los suyos”, escribió recientemente en sus redes sociales.

Un repaso por la carrera de Don Omar

Su historia artística comenzó a finales de los años noventa, inicialmente en un dúo de música cristiana. Su salto al reguetón se consolidó con temas como Dale Don, incluido en el álbum MVP de 2002, y más tarde con clásicos como Dile y Pobre Diabla. Con más de 70 millones de discos vendidos y colaboraciones que marcaron a toda una generación, su legado se reconoce como uno de los más influyentes en la expansión global del género.

A lo largo de su carrera, Don Omar se consolidó como uno de los grandes embajadores del reguetón en el mundo. Fue uno de los primeros artistas del género en liderar listados internacionales de música latina, ganó varios premios Billboard y Latin Grammy, y logró récords de ventas con álbumes como The Last Don y King of Kings. Además, su versatilidad lo llevó a colaborar con figuras de talla global y a sonar en escenarios tan diversos como estadios, festivales y hasta la banda sonora de la saga cinematográfica Rápidos y Furiosos, donde su música alcanzó nuevas audiencias.

Antes de cerrar su ciclo artístico, el cantante insistió en que quiere dejar huella trabajando con artistas emergentes: “Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia. Es súper importante trabajar con las nuevas generaciones, es sumamente importante colaborar y dejar huella”.

Con este anuncio, el reguetón se prepara para despedir a uno de sus pilares, mientras los fanáticos esperan la última gran gira y los discos prometidos por Don Omar, cuyo legado ya está asegurado en la historia de la música urbana.