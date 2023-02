Dtoke: “Hoy todos rapean igual porque es la mecánica que sirve”

Dtoke poses for a portrait during Batalla de los Gallos in Lollapalooza Chile, at Parque O'higgins, in Santiago, Chile on March 31th, 2019. Foto: Alfred Jurgen Westermeyer

Este mes en Argentina nadie declina un plan que incluya asado, pileta y amigos. De hecho, así suele celebrar Dtoke sus cumpleaños, solo que en el comienzo de este 2023 está con la mente en otros asuntos.

El año acaba de empezar y estamos en Ciri Records, el estudio de su mánager donde graban DJ Zone, Stuart, Klan, Mecha, entre otros de sus representados. El lugar, una casona reciclada en los suburbios del sur de Buenos Aires, es también el hub desde donde se produce la Liga Bazooka, el evento de batallas escritas que Dtoke fundó en 2014 y devolvió a la vida el año pasado.

Su estatus como “jefe de la escena” a los 38 ya es incuestionable. “Ahora estoy en un período de cambio”, dice.

En el último tiempo se bajó del circuito competitivo y, sin embargo, su figura se volvió más presente ya sea como streamer en Twitch, jurado de batallas u organizador. Diversificó: puso un bar con amigos, participó de “El Heredero”, un reality de freestyle que se estrenó en Star+ y relanzó Bazooka. Le invitamos a leer: Valles-T: “Este es el momento del freestyle cololombiano”

“No sé si te das cuenta, pero son todas cosas que se relacionan con el entretenimiento”, señala mientras pasa por este “período de cambio”. Dtoke está aprendiendo a hablar el idioma del negocio y hacer dinero sin la obligación de levantar el micro, estrenándose en el rol de CEO de su propia liga.

¿Cuándo empezó a pensar en negocios?

Hubo una gira que hicimos con Papo por Mar del Plata y la Costa Atlántica, que fue un antes y un después. Venía de hacer la batalla contra Arkano en la Internacional de 2015, pero todavía trabajaba en algo que no me gustaba (era conductor de taxi), y ese verano argentino de 2016 me fui a Mar del Plata con una fecha y me quedé un mes y medio, porque produjimos como 12 eventos con Papo. Ahí me di cuenta de que la gente nos quería ver, solo faltaban promotores que nos contratasen, gente que viera en nosotros un negocio.

Y básicamente se contrataron ustedes mismos...

Sí, producíamos nuestros propios eventos. Después de esa gira por la costa con Papo empecé a girar por el país con la misma metodología. De esta forma me aseguraba mi trabajo todos los meses, lo que me permitió desligarme de todo lo demás.

Se cumplen 10 años de su título internacional de Red Bull. ¿Qué le viene a la mente en aquella edición?

Me pasa que estoy contento por todo lo que hice después. Repasando todos estos años, no podría decir: “Uh, tendría que volver el tiempo atrás y hacer tal cosa que no hice”. No, ya está. ¿Le habré errado en alguna? Y… sí, siempre hay alguna que podría haber hecho mejor, alguna que no viste o que pensaste y después no salió. Obviamente que uno podría corregir cosas, pero la verdad es que no cambiaría nada.

Durante esta década también tuvo un papel destacado como jurado. ¿Alguna reflexión sobre su paso por ese gremio?

El trabajo de juez en batallas es muy mal valorado, y que no está bueno, la verdad. Porque cuando votas bien, se tienen que equivocar todos tus compañeros para que la gente diga: “Eh, este es buen jurado”. ¿Está bien? Ahora, donde te equivocaste en una que el público piensa lo contrario, sos el peor del mundo y te lo recuerdan toda la vida.

¿Hay crisis en el freestyle?

Lo que creo es que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta dónde empezó el pico del fenómeno y dónde terminó, y entender que la gente que estaba involucrada era gente de las bases. De subir dos personas al escenario y que los estilos sean distintos. ¿Te acordás lo que era la Red Bull de España en 2008? De los 16, ninguno se parecía. Hoy todos rapean igual porque es la mecánica que sirve. La mecánica que funciona para sumar, funciona en todos lados ahora, y los que son jurados acá son jurados allá. Entonces cuando aparecen los loquitos, como Replik, se quedan afuera. Por eso creo que en el futuro cercano debería haber una bajada de línea de buscar la originalidad y volver un poco a las bases.

Otro que también está produciendo eventos es Aczino con “Batalla de Campeones”, un proyecto que contiene su visión de hacia dónde debería ir el freestyle.

Más show.

¿Cree que en el futuro el free va a venir por ese lado?

Es que creo que es buenísimo lo que está haciendo Mau, porque la gente que va a ahí va a ver un show de freestyle donde los pibes no le tienen que ganar a nadie y así sacan su parte más artística, ¿entendés? Me parece algo distinto de ver, salir del foco de “tengo que sumar en este patrón”. No digo que una batalla la tenga que ganar un punchline, pero antes dos pensamientos dados vuelta y bien puestos te ganaban una batalla. En cambio hoy tenés que hacer una suma de una infinidad de cosas para poder ganar. Y creo que la emoción estaba en la brutalidad que había antes y en las diferentes maneras de expresarla.

¿Brutalidad dijiste?

Sí, porque antes las batallas eran más brutas. En muchos aspectos: en el lenguaje que se usaba, en las formas para competir, todo era bastante más bruto. Hoy es más estético el freestyle