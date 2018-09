Dua Lipa lanzará una versión "deluxe" de su primer álbum con tres canciones nuevas

BANG Showbiz

La cantante Dua Lipa se ha consagrado indudablemente como una de las estrellas del pop más potentes del momento a lo largo de un año marcado por sencillos tan exitosos como 'One Kiss', 'Be the One' o 'New Rules', los cuales la han llevado a ocupar los primeros puestos de las listas de ventas y de 'streaming' en todas las temporadas del año. (Le puede interesar: Dua Lipa ya está trabajando en su segundo álbum de estudio)

Y ahora que la joven británica se encuentra ya trabajando en el que será su segundo trabajo discográfico, como ella misma revelaba hace unas semanas, resulta comprensible que, antes de su lanzamiento, la intérprete haya querido poner el broche de oro a tan aclamada etapa con la salida al mercado de una 'edición deluxe' de su primer disco homónimo lleno de agradables sorpresas para sus fans.





"Estoy muy emocionada de anunciar que una versión súper deluxe de mi álbum llegará a las tiendas el próximo 19 de octubre, ¡con tres nuevas canciones! He pensado que este sería un regalo muy apropiado para cerrar por todo lo alto el ciclo del disco. ¡Gracias a todos por su amor y apoyo!, escribió la artista en su perfil de Twitter para, a continuación, expresar una vez más su gratitud ante la entusiasta respuesta que la noticia ha generado entre sus fans más fieles.





"¡Estoy muy feliz de saber que están felices! Por una parteencanta la idea de alargar un poco más la vida del disco y, por la otra, me da tristeza pensar en que pronto terminará todo. Pero también me alegra saber que se avecina una nueva era con temas completamente nuevos", publicó minutos después.



Las tres pistas que se incluirán en la versión extendida de su disco debut se llaman 'Want To', 'Running' y 'Kiss and Make Up', siendo esta última una colaboración "exclusiva" con el afamado grupo de pop coreano (K-Pop) 'BLACKPINK' que sin duda agrandará cada vez más los numerosos seguidores que tiene este subgénero entre el público más joven de los países occidentales. (Le puede interesar: Dua Lipa desmiente los rumores sobre su relación con Marco Asensio)