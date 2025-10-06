Dueto Luar: ellas son las Princesas de la Canción, representantes de la música andina

Ana María Rodríguez Monroy y Martha Elena Díaz Peña, vocalistas y Daniel Cortés Parra, tiplista del Dueto Luar. Foto: Instagram - Instagram

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 2 de octubre, el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, en Ibagué, Tolima, se llenó de música, historia y un profundo orgullo tolimense durante el lanzamiento del álbum del Dueto Luar, que ha sido nombrado como las actuales Princesas de la Canción 2025, un título otorgado por la Fundación Musical de Colombia. Este concierto, que también rindió homenaje a la mujer en la música andina colombiana, contó con la participación de los duetos femeninos Camino Real y Entre Cantos, quienes también han sido galardonadas en años anteriores con el concurso “Príncipes de la Canción”.

Un homenaje a la mujer y a las raíces del Tolima

El evento fue mucho más que una simple presentación musical; fue una celebración del talento femenino que ha dejado huella en la historia de la música andina. “Fue todo un honor ser parte de este homenaje, del concierto, poder cantar los temas que están grabados en nuestro disco, nos sentimos realmente muy felices, agradecidas con la fundación musical de Colombia que nos permite estos espacios a los artistas.Para nosotras, es un honor representar a Ibagué, a la mujer tolimense y a la música andina”, compartieron en entrevista con El Espectador, Ana María Rodríguez Monroy y Martha Elena Díaz Peña, quienes forman parte del dueto.

Ambas son artistas que se han formado en el Conservatorio del Tolima, lo que les ha permitido fusionar la rigurosidad académica con la sensibilidad de las tradiciones. Ana María, que es la primera voz y violista, y Martha Elena, que es la segunda voz y guitarrista, han creado una propuesta que combina la fuerza de su interpretación con una visión contemporánea de los aires tradicionales. Junto a ellas está Daniel Cortés Parra, un tiplista que también se formó en el Conservatorio y ha sido parte de importantes agrupaciones como Semblanza Colombiana.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Me parece muy importante este tipo de homenajes ya que realza mucho la mujer en el ámbito musical porque las mujeres han demostrado que son muy talentosas en la interpretación de los diferentes instrumentos y en este caso en la música colombiana se han destacado mucho por ser duetos femeninos. Me siento muy contento de estar acompañando a un dueto femenino porque ellas dos son muy talentosas”, dijo Cortés.

Una hermandad musical

La conexión entre sus integrantes se refleja no solo en el escenario, sino también en su proceso creativo. “Ha sido muy lindo. Lo bueno de esto es que todos somos músicos profesionales, ahí ya tenemos ese factor en común y eso nos ayuda a tener esa afinidad en los ensayos, en los conciertos, en el rigor, en la disciplina que se fomenta dentro de la música, nos hemos entendido muy bien, ha funcionado el trabajo, cada uno tenemos actividades aparte, pero ha sido bonito tener esa afinidad entre nosotros y que todo fluya un poquito más rápido y nos entendemos bien", dijo Ana María.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sembrando futuro en la música colombiana

El Dueto Luar no solo se dedica a interpretar, sino que también inspira. Sus miembros están de acuerdo en que eventos como el Festival Nacional de la Música Colombiana son fundamentales para motivar a las nuevas generaciones a descubrir y apreciar los sonidos autóctonos. “Es muy bonito ver cuando vamos a concursar o a festivales que hay muchos nuevos formatos con personas jóvenes que aman esta música y que también son un referente para el país y las nuevas generaciones que se están levantando”.

El Dueto Luar captura la esencia de su proyecto artístico: una misión cultural y emocional que va más allá del escenario. “Es satisfactorio poder llevar en alto el nombre del departamento del Tolima. Siempre es un reto y una situación en la que decimos: ‘tenemos que dar todo, tenemos que ser muy disciplinados, tenemos que entregar todo porque estamos representando no solo la mujer tolimense, sino todo el departamento y un género musical muy importante, que es la música andina colombiana’. Somos esos voceros ante tantos niños y jóvenes y tantas personas que de pronto no conocen la música andina colombiana. Ahí está la labor, esa semillita que sembramos, es nuestro aporte, se siente genial poderlo hacer”, agregaron las artistas.